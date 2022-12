Bojana Gregorić-Vejzović (50) pokazala je kako izgleda bez šminke: 'Samo sirov trenutak'

Samo sirov i iskren trenutak s kazališne probe, poručila je glumica Bojana Gregorić Vejzović (50) uz fotografiju.

Pozirala je u smeđoj vesti bez trunke šminke, a mnogi su joj poručili da izgleda sjajno.

Osim dobrim tenom, glumica se može pohvaliti vitkom figurom. Održava je, kako je ranije kazala, još od mladih dana, kada se profesionalno bavila baletom. Iako ne odlazi u teretanu, često vozi bicikl te odlazi na Sljeme.

- Sve što mogu da izvučem svoje tinejdžere iz sobe. Tako da se svakodnevno krećem, ali ne idem u teretanu. Uz to sam i mama pa me kod kuće čeka i čišćenje i kuhanje. Vjerojatno to sve nosi neku potrošnju kalorija - otkrila je svojedobno za Gloriju.

