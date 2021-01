Glumački par, Bojana Gregorić Vejzović (48) i Enes Vejzović (43), slave 15 godina braka. Tim povodom glumica je na Instagramu podijelila zajedničku fotografiju na kojoj zaljubljeno gledaju jedno u drugo.

Objava je oduševila brojne pratitelje, uključujući i pjevačicu Indiru Levak (48), kao i glumce Amara Bukvića (39), Ariju Rizvić (27) te Anu Gruicu Uglešić (37) koji su 'nabacili' komentar.

Par se vjenčao 2006. i iste godine dobio sina Raula (14), a četiri godine poslije stiglo je pojačanje u obitelji - kći Zoe (10).

Gregorić je nedavno u intervjuu za 24sata otkrila što sve čini da ne misli na nedaće koje su zadesile 2020. godinu.

- Mislim da treba priznati bez srama da nam je svima jako teško. Uistinu je potrebno podijeliti ljubaznost, razumijevanje, probati nasmijati ljude oko sebe. Imam boljih i lošijih dana. Ali djeca su me 'čupala' najbolje u onim trenucima bez posla - rekla je te dodala:

- Njihova pozitiva je zarazna. To kako me imitiraju u neurozi karantenskog čišćenja, gdje je ludilo higijene došlo do ribanja fuga s četkicom za zube, to je za film.