VELIKI INTERES

Piše 24sata,
Bolesna braća rasprodala su Boogaloo! Dodali novi datum
31. siječnja i 1.veljače 2026. – imate jedinstvenu priliku Bolesnu Braću gledati uživo dva dana zaredom! Vrata se u subotu otvaraju u 21h, a u nedjelju u 19.30, a koncert započinje u 21h

Admiral

Zbog izuzetno velikog interesa za subotnjim nastupom kultnog dua Bolesna braća, nije bilo druge, nego dodati još jedan dan te na taj način, svim zaljubljenicima i poklonicima dobre rime i hip-hopa omogućiti prisutnost na eventu godine! Braću tako, slušamo i gledamo dva dana zaredom – u subotu 31.1. i nedjelju, 1.2.

Hip-hop, lirika, ritam i bijele patike ono je što nas očekuje sljedećeg vikenda u Boogaloou! A uz podršku Koolaida i RH Space Orkestra te warm up-a i after-a s Phat Philliem i Marvelom, očekuje vas izlazak koji nećete zaboraviti!

Bizzo i Baby Dooks, koji su dio su legendarnog kolektiva Blackout Project, jedni su od glavnih figura početka hrvatske hip-hop scene te članovi zlatne generacije repera i producenata čiji su rad i albumi neupitno utjecali na razvoj hrvatske i šire regionalne scene.

S tri studijska albuma i Porinom za najbolji hip-hop album, Petar Radojčić Bizzo, hrvatski hip-hop kreativac, tekstopisac i reper, jedan od najtraženijih DJ u Hrvatskoj te suosnivač Fresh Islanda, nekadašnjeg najvrućijeg europskog Hip-Hop festivala, zajedno s Davidom Vurdeljom - Baby Dooksom, jednim od najpoznatijih glasova u Hrvatskoj te ostvareni producent na domaćoj, regionalnoj i međunarodnoj sceni, svojim konstantnim radom popravljaju i obogaćuju hrvatsku glazbenu scenu i šire.

31. siječnja i 1.veljače 2026. – imate jedinstvenu priliku Bolesnu Braću gledati uživo dva dana zaredom! Vrata se u subotu otvaraju u 21h, a u nedjelju u 19.30, a koncert započinje u 21h.

Ulaznice za nedjelju, 1.2. u prodaji putem Entrio sustava po cijeni od 25 eura. 

