31. siječnja i 1.veljače 2026. – imate jedinstvenu priliku Bolesnu Braću gledati uživo dva dana zaredom! Vrata se u subotu otvaraju u 21h, a u nedjelju u 19.30, a koncert započinje u 21h
Bolesna braća rasprodala su Boogaloo! Dodali novi datum
Zbog izuzetno velikog interesa za subotnjim nastupom kultnog dua Bolesna braća, nije bilo druge, nego dodati još jedan dan te na taj način, svim zaljubljenicima i poklonicima dobre rime i hip-hopa omogućiti prisutnost na eventu godine! Braću tako, slušamo i gledamo dva dana zaredom – u subotu 31.1. i nedjelju, 1.2.
Hip-hop, lirika, ritam i bijele patike ono je što nas očekuje sljedećeg vikenda u Boogaloou! A uz podršku Koolaida i RH Space Orkestra te warm up-a i after-a s Phat Philliem i Marvelom, očekuje vas izlazak koji nećete zaboraviti!
Bizzo i Baby Dooks, koji su dio su legendarnog kolektiva Blackout Project, jedni su od glavnih figura početka hrvatske hip-hop scene te članovi zlatne generacije repera i producenata čiji su rad i albumi neupitno utjecali na razvoj hrvatske i šire regionalne scene.
S tri studijska albuma i Porinom za najbolji hip-hop album, Petar Radojčić Bizzo, hrvatski hip-hop kreativac, tekstopisac i reper, jedan od najtraženijih DJ u Hrvatskoj te suosnivač Fresh Islanda, nekadašnjeg najvrućijeg europskog Hip-Hop festivala, zajedno s Davidom Vurdeljom - Baby Dooksom, jednim od najpoznatijih glasova u Hrvatskoj te ostvareni producent na domaćoj, regionalnoj i međunarodnoj sceni, svojim konstantnim radom popravljaju i obogaćuju hrvatsku glazbenu scenu i šire.
Ulaznice za nedjelju, 1.2. u prodaji putem Entrio sustava po cijeni od 25 eura.
