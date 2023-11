Boluje od cerebralne paralize, ali Matu to ne sprječava da radi ono što želi: 'Najteže je bilo...'

Svojim nastupom posljednju audicijsku epizodu 'Supertalenta' uveličao je Mato Horvat koji je osim sudjelovanja u publici želio doći na pozornicu i svima pokazati svoj talent.

Foto: Nova TV

- 'Supertalent' pratim od svoje 9. godine, u publici sam čak bio i prošle godine i to na samom finalu, i fenomenalno je. Zineš od šoka, i to je to, zato volim supertalent. Kad sam saznao da ću sudjelovati na Supertalentu, imao sam taj neki izljev emocija, čak sam i zaplakao, Ostvarenje mog najvećeg sna. Bolujem od cerebralne paralize, ali me ne sprječava u onome što ja želim. Neki su me nažalost u tome i sputavali, ali ja se nisam dao, nikako, i da sam se dao ja danas ne bi bio ovdje. Najteže mi je bilo kad sam izašao iz ormara, priznao svoju seksualnu orijentaciju, nisam znao kako će to ljudi prihvatiti, ja sam zaista prihvatio sam sebe. Shvatio sam da budem svoj, da se ne mijenjam zbog ljudi samo da bih se drugima svidio, uživam u životu jer život je jako kratak'', rekao je Mato tijekom predstavljanja, prije nego što je stao na pozornicu - rekao je Mato u prilogu prije nastupa.

Iako boluje od cerebralne paralize, ostvario je dugogodišnji san te oduševio sve u studiju izvedbom pjesme 'Netko drugi'.

Foto: NOVA TV

- Osobe koje cijeli život provode u poziciji u kojoj ti jesi s obzirom na invalidska kolica, imaju drugačije razvijen abdomen i činjenica je da je Mato fraze koje je pjevao, pjevao na jedan dah. Ne da ide u prilog da si se jako puno pripremao za to, nego da zapravo ti po svojoj vokaciji jesi pjevač Mato - istaknula je Martina.

- Ti si za mene Supertalent jer si jedina osoba kako ja koja je pogledala sve epizode 'Supertalenta' - rekla je Maja.

Foto: Nova Tv

- Ovo je najdivnija stvar koju smo mogli čovjeku učiniti, ovakvu sreću. Tak mi se ni muž nije veselio kad me ženio. Sad ću ga nazvati, rastavit ću se - dodala je kasnije.