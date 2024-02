Bombay Bicycle club vraća se na INmusic nakon 10 godina...

Engleski bend Bombay Bicycle club vraća se na INmusic festival nakon 10 godina.

Bend je poznat po svojim hitovima 'Always Like This', 'Lights Out, World Gone', 'Eat, Sleep, Wake' i brojnim drugima. Na festivalu koji će trajati od 24. do 26. srpnja nastupat će i The Smashing Pumpkins, Hozier, The National, Dogstar, Viagra Boys, The Gaslight Anthem i drugi popularni svjetski sastavi.

Prije 10 godina su nam članovi benda pričali o svom prvom nastupu na INmusic festivalu.

- Najviše se veselimo INmusic festivalu! Nismo nikada svirali u Hrvatskoj, a čuli smo da je publika zaista posebna - rekli su tada.