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UŽIVA

Bondova djevojka ljetuje na Jadranu, evo kako se provodi

Piše 24sata,
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Bondova djevojka ljetuje na Jadranu, evo kako se provodi
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Novi Vinodolski: Ivana Mili?evi?, ameri?ka glumica hrvatskih korijena | Foto: Boris Scitar/PIXSELL
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Ivana Miličević odlično se zabavlja s obitelji na godišnjem odmoru. Snimila je i šaljivi video za sve nogometaše koji još uvijek sudjeluju na Svjetskom prvenstvu

Admiral

Američka glumica hrvatskih korjena Ivana Miličević (52) s obitelji uživa na odmoru u Bolu na Braču, odakle je svoje pratitelje počastila jednom pravom hrvatskom objavom. Naime, Ivana je, kako je rekla u videu, suprugu chefu, Paddyju Hoganu pripremila mahune.

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- Ovo je baš jedna tipična hrvatska objava. Pripremam mahune sa svojom šogoricom. Svaki dan provodimo ovako, pripremamo najukusniju i najjednostavniju hranu za plažu. Sendviče, puno voća... Živimo svoj san - napisala je ispod objave u kojoj na hrvatskom nabraja povrće, a zatim prevodi i za svoje američke pratitelje.

Glumica, koja se proslavila ulogom Bondove djevojke, a pamtimo ju iz omiljenog božićnog filma 'Ljubav, zapravo', gotovo svake godine odabire Hrvatsku za svoju ljetnu destinaciju.

- Ako još niste bili u Hrvatskoj, stavite je na svoj popis. Reći ću vam kamo i kada trebate ići - napisala je Ivana na Instagramu.

Sudeći prema objavama, Ivana se odlično zabavlja na Jadranu, a prije par dana, nakon ispadanja Hrvatske sa SP-a, udijelila je savjet nogometašima koji još uvijek sudjeluju na natjecanju.

- Ja sam Ivana Miličević i javljam se uživo iz Hrvatske! Ako još igrate na Svjetskom prvenstvu, ošišajte se! Hvala! 

Ivana je rođena u Sarajevu, a sa samo pet godina s roditeljima, Tonkom i Damirom Miličevićem, preselila se u Detroit, gdje je i odrasla. Odmah nakon završetka srednje škole počela se baviti glumom i od tada niže zapažene uloge u filmovima i serijama poput 'Jerry Maguire', 'Banshee', 'Casino Royale', 'Nebo boje vanilije', 'Stotinama' i 'Gotham'. U Braku je s irskim chefom i poduzetnikom Paddyjem Hoganom, s kojim ima sina Phoenixa, rođenog 2018. 

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