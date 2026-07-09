Bondova djevojka ljetuje na Jadranu, evo kako se provodi

Američka glumica hrvatskih korjena Ivana Miličević (52) s obitelji uživa na odmoru u Bolu na Braču, odakle je svoje pratitelje počastila jednom pravom hrvatskom objavom. Naime, Ivana je, kako je rekla u videu, suprugu chefu, Paddyju Hoganu pripremila mahune.

- Ovo je baš jedna tipična hrvatska objava. Pripremam mahune sa svojom šogoricom. Svaki dan provodimo ovako, pripremamo najukusniju i najjednostavniju hranu za plažu. Sendviče, puno voća... Živimo svoj san - napisala je ispod objave u kojoj na hrvatskom nabraja povrće, a zatim prevodi i za svoje američke pratitelje.

Glumica, koja se proslavila ulogom Bondove djevojke, a pamtimo ju iz omiljenog božićnog filma 'Ljubav, zapravo', gotovo svake godine odabire Hrvatsku za svoju ljetnu destinaciju.

- Ako još niste bili u Hrvatskoj, stavite je na svoj popis. Reći ću vam kamo i kada trebate ići - napisala je Ivana na Instagramu.

Sudeći prema objavama, Ivana se odlično zabavlja na Jadranu, a prije par dana, nakon ispadanja Hrvatske sa SP-a, udijelila je savjet nogometašima koji još uvijek sudjeluju na natjecanju.

- Ja sam Ivana Miličević i javljam se uživo iz Hrvatske! Ako još igrate na Svjetskom prvenstvu, ošišajte se! Hvala!

Ivana je rođena u Sarajevu, a sa samo pet godina s roditeljima, Tonkom i Damirom Miličevićem, preselila se u Detroit, gdje je i odrasla. Odmah nakon završetka srednje škole počela se baviti glumom i od tada niže zapažene uloge u filmovima i serijama poput 'Jerry Maguire', 'Banshee', 'Casino Royale', 'Nebo boje vanilije', 'Stotinama' i 'Gotham'. U Braku je s irskim chefom i poduzetnikom Paddyjem Hoganom, s kojim ima sina Phoenixa, rođenog 2018.