Borba Sonje Šarunić: 'Prevarili su me i držali na minimalcu'

Od 92 godine, koliko ove godine slavi Hrvatski radio, skoro pola toga je moje. Radijski glas sam 43 godine. Odnedavno sam u mirovini, ali nisam se potpuno ugasila. Vjerujem da ću se uskoro ponovno javiti u nekom eteru, kaže Sonja Šarunić (64). Radijska voditeljica uživa u mirovini punim plućima. Dodaje da jedva stigne napraviti ono što je planirala.

- I pretrpam si dane. Slikam, čitam, pomalo pišem. Imam dvoje unučadi, Vibora i Karlu, pa idem po njih u školu, družimo se - priča Sonja.

Iza sebe ima 1000 intervjua, kontakt emisija, ali i nekoliko suspenzija i otkaza. U razdobljima kad bi kola krenula nizbrdo, kaže, nije očajavala. Četiri je puta bila na dnu, ali zbog dva otkaza i dvije suspenzije nije posustajala. Uporno je tražila novi posao. I svaki put bi ga pronašla. Bunt i inat vodili su je naprijed i uvijek bi se snašla.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- U Rijeci sam se s 19 godina zaposlila u Novom listu, a nakon godinu dana dali su mi otkaz. Rekli su mi da sam pripravnik višak. Pogodilo me jer taman sam uzletjela. Bila sam tada još u fazi bunta, pa sam se žalila. Kad su me primili natrag, ja sam njima rekla: ‘E sad ja vama dajem otkaz’ i otišla na Radio Rijeku gdje su me pričekali da diplomiram ekonomiju - prisjeća se.

Nakon novog uzleta na Radio Rijeci došla je u Zagreb kako bi ostala samo godinu dana. Zaljubila se, udala, rodila kćer Zoranu, ostala na HRT-u i vodila kultne emisije “Crvena jabuka”, “Zeleni Megahertz”, Jutarnji program... Kad joj 1995. tamo više nije bilo dobro, prešla je na Obiteljski radio.

Konobari vole kavicu sa Sonjom

- I tamo su me prevarili jer me uvijek prevare. Jednostavno se dam prevariti. Na Obiteljskom sam naučila kako radijsko tržište izgleda u komercijalnome mediju. Važno je samo to da slušanost bude velika, a to može biti ako se pušta glazba, bude puno reklama, a jako malo ozbiljnijeg sadržaja. Nisam se dala u reklame a ni format mi više nije odgovarao. Minuta i pol, koliko su mi dali da pričam, nije mi bila dovoljna. Moj glas im je trebao da dobiju koncesiju i mislila sam da zato imam neka prava. Držali su me na minimalcu dok se za veću plaću nisam odrekla svih beneficija - priča.

Foto: Privatna arhiva/ PIXSELL

Kultna emisija “Na kavici sa Sonjom” nastala je baš na Obiteljskom jer je sponzor bio jedan proizvođač kave. Sonji je drago što i danas, kad naruči kavu, konobar kaže: “Evo, kavica sa Sonjom”.

Na HRT se vratila 2010. i tu provela zadnjih sedam godina prije mirovine. Druženja s ekipom s Radio Sljemena najljepši su joj trenuci u karijeri. Dirnuli su je kolege koji su je tri godine predlagali za nagradu za životno djelo Ivan Šibl. Pamti i dramatične situacije u kojima se, srećom, dobro snašla. Ženi koja se namjeravala ubiti, primjerice, spasila je život.

Juhica spašava

- Nakon jedne uobičajene emisije na privatni me mobitel nazvala policija. Tražili su da nazovem tu gospođu jer je prijetila da će se ubiti i nije htjela izaći iz stana. Policiji je postavila uvjet - izaći će iz stana nakon razgovora sa mnom - prisjeća se. Uspjela ju je odgovoriti od crnih namjera pričom o hrani. Sonja ju je upitala kad je zadnji put jela, počele su pričati o juhici i upitala je ženu bi li ona njoj skuhala juhicu.

Foto: Privatna arhiva/ PIXSELL

- Obećala mi ju je spremiti ako dođem k njoj. Na putu do nje nazvala me policija i rekla da je izašla iz stana - kaže Sonja koja je sad smirena, zrelija i s kritičnim se situacijama mirnije nosi.

- Kad se danas dogodi da sam povrijeđena, znam to prihvatiti. Neki ti ljudi uđu u životni vlak, neki ostanu do kraja puta, neki izađu i to je to - priča. Danas su njezine ljutnje drukčije od onih u mlađim danima. Naučila se najvažnijem; ne paničariti, nego sjesti, razmisliti i umiriti se.

'Nisam posustajala nijednom kad su me prevarili. dobivala sam i davala otkaze, bila nesretna, a bunt i inat vodili su me dalje'

Kao djevojčica se nije voljela eksponirati, a tome ne naginje ni danas. Radio joj je uvijek bio draži od televizije.

Foto: BrightSide/Screenshot

- Pružale su mi se prilike na raznim televizijama. Bilo je izleta, ali nikad me nije privlačilo da zauvijek budem na televiziji. Radio je po meni jedina prava čarolija u kojoj sve dopre do slušatelja. Ništa ne ometa, ne skreće pažnju - rekla nam je Sonja.

Kao samohrana majka borila se za egzistenciju

Kad je početkom 90-ih na Drugom programu HRT-a vodila “Noćne ptice”, shvatila je koliko znači slika. Bilo je to, ističe, vrijeme kada nije bilo novca.

- Imala sam samo jedne cipele i uvijek u njima vodila emisiju. Jednom mi je prišla gospođa i rekla: ‘Gospođo Sonja, kupila sam cipele slične onima koje ste već šest puta imali u emisiji’. Tada sam shvatila koliko televizija odvlači pozornost. Ta gospođa me je prosvijetlila. Gledala je moje cipele umjesto da je slušala što smo u emisiji pričali - rekla je Sonja.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

Nakon te zgode snimila je i jingle “Ne vjeruj svojim očima, vjeruj ušima”. Pamti i dane kad se kao samohrana majka borila za egzistenciju. U vrijeme bijede, kad joj je plaća bila 200 ondašnjih njemačkih maraka, šivala je majice za ondašnji Posrednik.

- U godinu i pol sašila sam tisuću i pol majica. Tim sam novcem najprije zamijenila stan za veći, onda ga adaptirala pa prodala i kupila kuću. Šivanjem sam mnogo toga podmirila - govori. Nikad nije požalila što je svoj posao radila odgovorno i savjesno iako ističe da je to teži put. Tvrdi da privatni život zbog njezine privrženosti poslu nije ispaštao.

Snažna žena uspjela je u poslu i kao majka

- Da sam bilo što drugo radila, bilo bi isto. Još vjerujem u ljubav, ali problem je što sa svakim muškarcem kojeg upoznam za 15 minuta postanem najbolja prijateljica. Ne znam zavoditi, nisam to nikad radila - govori Sonja.

Najveća su joj veselja danas unuci Vibor (9) i Karla (7). Uz njih se, kaže, osjeća sretno, rasterećeno i mlađe. Dok nisu krenuli u školu, često je bila baka-servis. Danas priznaje da se smatra snažnom ženom, a to zahvaljuje baš nedaćama koje su pred nju postavljale uvijek nove izazove

Foto: Privatna arhiva/ PIXSELL

S Tuđmanom je plesala u Zadru, koji je tada bio pod opsadom

Kao voditeljica emisije “Šesta kolona” obišla je sva ratišta, često bila u opasnosti. Na Zadarsku noć 1991. predsjednik Tuđman došao je nenajavljen, a Sonju su poslali da ga upita namjerava li zaplesati.