Borba za Emmy: Markle odbila sudjelovati, HBO gubi vodstvo

Američka nagrada za TV produkciju Emmy dodjeljuje se od 1949. godine, a televizijski je ekvivalent popularnim nagradama Zlatni globus i Oscar. Večeras se za nagradu Emmy natječu najpopularniji glumci, serije i emisije na svijetu. Ovogodišnja dodjela je povijesna jer je ovo prvi put u posljednjih 18 godina da HBO kao TV kuća nema najviše nominacija. HBO ove godine ima 108 nominacija, a Netflix ih je prestigao sa 112 nominacija.

Kod serija, u nominacijama ponovno vodi HBO-va 'Igra prijestolja' s 22 nominacije, a prate je 'Westworld' i 'Saturday Night Live', s 21 svaka. U kategoriji najbolje dramske serije natječu se 'Kruna' i 'Stranger Things', 'Igra prijestolja' i 'Westworld'. U kategoriji su još i 'Sluškinjina priča', 'This Is Us' i 'The Americans'.

Kuharu i voditelju CNN-a Anthonyju Bourdainu, koji je preminuo 8. lipnja u 61. godini, je posthumno za njegov serijal 'Upoznavanje nepoznatog' već dodijeljeno šest televizijskih nagrada Emmy.

Vojvotkinja Meghan Markle (37) je odbila poziv da kao počasna gošća dođe na dodjelu u Los Angeles. Mnogi su smatrali da će Meghan biti nominirala za Emmyja za sporednu ulogu u seriji Suits, ali ona je ovim potezom dokazala da se više ne osjeća dijelom Hollywooda.

Tijekom godina, dodjelu su obilježili i razni skandali. Fanovi najviše pamte 2013. godinu kada je popularnoj glumici Tini Fey, koja je tada osvojila nagradu za scenarij serije '30 Rock', ispala bradavica u tijesnoj haljini.

Prvi Emmy ikada prezentiran je u Hollywood Athletic Clubs 25. siječnja 1949. Samo ime nagrade, „Emmy“, dolazi od feminizacije imena „Immy“, nadimka koji je iskorišten za cijevi ranih televizijskih kamera. Shirley Dinsdale je tada postala prva osoba koja je osvojila Emmy na prvoj ceremoniji. Kip nagrade Emmy izgleda kao žena sa krilima koja drži atom, što je postao simbol televizijske akademije za uzdizanje umjetnosti na televiziji, a kipić je izradio inžinjer Louis McManus.

Popis nominacija

Najbolja dramska serija:

The Americans

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Najbolja humoristična serija:

Atlanta

Black-ish

Barry

Curb Your Enthusiasm

Silicon Valley

GLOW

The Marvelous Mrs. Maisel

Unbreakable Kimmy Schmidt

Najbolji glumac u dramskoj seriji:

Jason Bateman, “Ozark”

Sterling K. Brown, “This Is Us”

Ed Harris, “Westworld”

Matthew Rhys, “The Americans”

Milo Ventimiglia, “This Is Us”

Jeffrey Wright, “Westworld”

Najbolja glumica u dramskoj seriji:

Keri Russell, “The Americans”

Claire Foy, “The Crown”

Tatiana Maslany, “Orphan Black”

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale”

Evan Rachel Wood, “Westworld”

Sandra Oh, “Killing Eve”

Najbolji glumac u humorističnoj seriji:

Donald Glover, “Atlanta”

Bill Hader, “Barry”

Anthony Anderson, “Black-ish”

William H. Macy, “Shameless”

Larry David, “Curb Your Enthusiasm”

Ted Danson, “The Good Place”

Najbolja glumica u humorističnoj seriji:

Pamela Adlon, “Better Things”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Allison Janney, “Mom”

Issa Rae, “Insecure”

Tracee Ellis Ross, “Black-ish”

Lily Tomlin, “Grace & Frankie”

Najbolji reality show:

“The Amazing Race”

“American Ninja Warrior”

“Project Runway”

“RuPaul’s Drag Race”

“Top Chef”

“The Voice”

Najbolji voditelj reality showa:

Ellen DeGeneres, “Ellen’s Game Of Games”

Jane Lynch, “Hollywood Game Night”

RuPaul, “RuPaul’s Drag Race”

Heidi Klum & Tim Gunn, “Project Runway”

W. Kamau Bell, “United Shades Of America With W. Kamau Bell”

