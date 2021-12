Neka od imena s popisa natjecatelja na novoj Dori 2022. su iznenadila, a među njima su Mia Dimšić (29), Mia Negovetić (19) i Maja Bajamić. Iako su mnogi očekivali da će se za ulazak an Eurosong boriti i Damir Kedžo (34), pjevač se ipak nije odlučio prijaviti ove godine.

- Damir Kedžo nije se prijavio na natječaj i neće se natjecati na Dori 2022. - objasnio je pjevačev PR tim Slobodnoj Dalmaciji.

Osječka kantautorica Mia Dimšić prijavila se s pjesmom na engleskom u country stilu, iako nam je u rujnu otkrila da ju je strah prijaviti se.

- Zasad nemam namjeru ići na Doru jer se uvijek bojim toga. Ako krenem raditi pjesmu ciljano za Doru, čini mi se da neću napraviti dobru pjesmu. Mislim da se mora dogoditi obrnuto, da meni nešto dođe i da shvatim - ok, to mi je pjesma za Doru. Mislim da se mi autori uplašimo toga kakva bi trebala biti pjesma za Doru, a ona treba biti samo dobra - ispričala je, no čini se da je našla svoju pravu pjesmu.

Po treći put prijavila se i Mia Negovetić, ponovno sa pjesmom švedskih autora s kojom je na prošloj Dori daleko dogurala.

Ove se godine prijaviti odlučila i Maja Bajamić, koju gledatelji najviše pamte po nastupima u showu ''Tvoje lice zvuči poznato' gdje je pokazala svoje mogućnosti transformacije i pjevačke sposobnosti.

Još nije poznat službeni popis kandidata natjecanja, a bit će otkriven u petak. Uršula Tolj (48) neće iduće godine voditi našu delegaciju u budućeg pobjednika, a zamijenio ju je novoizabrani urednik Dore Tomislav Štengl. Štengl će sa članovima žirija izabrati 14 pjesama koje će se natjecati na Dori.