Borba za imunitet se nastavlja, a timovi se izjednačili: Hoće li presuditi incident s mokrenjem?

U prvom izazovu za osvajanje plemenskog imuniteta pobjeda je uvjerljivo pripala plavom timu, dok je crveni tim na Plemenskom vijeću morao nominirati kandidate za ispadanje, a s izjednačenim brojem glasova odluka je pala na Niggora i Ivonu.

No plavi tim je već idućeg dana morao vratiti osvojeni totem koji ih je čuvao od eliminacije kako bi se suočili s drugim izazovom za osvajanje plemenskog imuniteta. Hoće li plavi tim ponovno osvojiti totem i izbjeći nominacije za ispadanje ili će ovoga puta crveni tim imati više uspjeha, tek ostaje za vidjeti. Crveni je tim dosad nanizao više pobjeda, no članovi plavog tima s pet bodova razlike u posljednjem izazovu pokazali su koliko su se spremni potruditi da dođu do pobjede.

„Naučili smo na svojim greškama, imali smo tri poraza. Mi još uvijek nismo u prednosti kao crveni tim, imamo još puno za raditi, stoga se nismo opustili i grabimo dok ne izjednačimo“, rekao je Kristian koji je ranije toga dana imao nesuglasice s ostalim članovima tima zbog uriniranja nadomak njihova skloništa, što je posebno razljutilo Viktora.

Ni u crvenom timu situacija nije bila bolja jer tenzije i nervoza među kandidatima rastu kako se bliži prvo ispadanje.

No, prije nego što dođe do prvog ispadanja, kandidati moraju dovršiti novi izazov koji su započeli, a ovoga puta su se, uz vodene tobogane, prepreke i testove preciznosti, morali suočiti i s testom ravnoteže koji je pojedincima izazvao velike probleme jer su se prije toga morali vrtjeti u krug ne bi li vlastitim tijelom odmotali drvene obruče, što im je izazivalo poteškoće s vrtoglavicom.

Za razliku od prošlog izazova, u kojemu je plavi tim uvjerljivo vodio kroz cijeli izazov, ovoga je puta situacija s bodovima bila vrlo neizvjesna do samog kraja epizode koja je završila s izjednačenim rezultatom od pet bodova za svaki tim.

No izazov još uvijek nije gotov jer je do kraja ostalo samo nekoliko rundi, a onaj tim koji prvi osvoji osam bodova potrebnih za pobjedu spasit će se od nominacija, dok će članovi gubitničkog tima morati odabrati najslabiju kariku među njima.

Ako gubitnički tim bude plavi, hoće li Kristianov konflikt s ostalim članovima presuditi da se svi okrenu protiv njega ili će najviše glasova skupiti netko drugi? S druge strane, ako u izazovu ponovno izgubi crveni tim, njegovi će se članovi ponovo naći u nezavidnoj situaciji da biraju kandidata koji će se u duelu pridružiti već nominiranima Niggoru i Ivoni.

Kako će završiti neizvjesno natjecanje za plemenski imunitet i koji će tim sudjelovati na Plemenskom vijeću doznat će se već u idućoj epizodi 'Survivora'!