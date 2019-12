Borić: 'Ovakva se izložba mora vidjeti barem jednom u životu'

Leonardo Da Vinci. Pa postoji li zvučnije i holivudskije ime od toga? Možemo zamisliti filmske plakate s njegovim likom, u glavi nam se stvara slika pozornice s koje bliješte velika slova dok on na mikseti vrti svoj novi hit. Može on oboje. I pjevati i glumiti. Čovjek je stvarno bio svestran. A i taj imidž koji je njegovao lagano se vraća u modu. E, što bi bilo kad bi bilo. A bilo bi to da bi ovaj gospodin dominirao i današnjim, modernim, vremenom, ako ne bi bio i ispred njega. Na 500. godišnjicu njegove smrti pariški Louvre okupio je Da Vincijeva djela u impozantnu izložbu za koju se karte rezerviraju tjednima unaprijed. Sljedećih dana donosimo serijal tekstova o životu, tajnama i impozantnim otkrićima ovog renesansnoga genija.

Leonardo da Vinci je netko tko se rađa jednom u 1000 godina. Doista fascinantna osoba. On je ipak bio slikar, inženjer, glazbenik, matematičar i još mnogo toga u jednoj osobi. Još sam pod dojmom, rekla nam je glumica Marija Borić (39). Ona i suprug, Branimir Jerneić (42), otišli su nedavno u pariški Louvre kako bi posjetili veliku izložbu posvećenu upravo Leonardu da Vinciju.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Jako volim tog umjetnika i razdoblje u kojem je živio i djelovao. On mi je zanimljiv kao povijesna ličnost, jer je spektar njegova djelovanja bio izrazito velik. I fascinira me to što je da Vinci bio odličan u baš svemu što ga je zanimalo. I onda kad sam vidjela da je izložba napokon postavljena, a znam da se pripremala više od deset godina, odlučila sam da sa suprugom moram otići tamo - priča Marija. Ističe kako tamo ne možete otići kad god poželite, nego se na vrijeme moraju kupiti karte.

Foto: Privatni album

- Suprug i ja smo ulaznice uzeli na internetu krajem listopada, pa smo dobili termin u prosincu. Presretna sam što smo se uspjeli organizirati - rekla je.

Kaže da je izložba impresivna jer ima oko 180 eksponata, od kojih nisu samo umjetnička djela.

- Tu su i skice, platna te razrade, jer je da Vinci radio pripremu za svaku sliku - rekla je glumica. Ona i suprug obišli su cijelu izložbu, a za to im je trebalo više od dva sata.

- Naravno da sam pogledala cijelu izložbu, pa nisam ‘potegla’ do Pariza kako bih vidjela pola izložbe - poručila je kroz smijeh. Istaknula je kako ju je na izložbi posebno fascinirao dio koji pokazuje Da Vincijeve izračune koje je radio.

Foto: Marechal Aurore/ABACA/PIXSELL

- Primjerice, kako se tkanina ponaša kad se baci u vodu s valovima, je li ljudsko tijelo simetrično ili nije... - impresionirana je Marija. Smatra da je upravo Da Vincijev interes za razna područja znanosti pridonio tome da ostvari brojna umjetnička djela.

- Fascinantno mi je kako izgledaju kose na njegovim likovima, imate osjećaj kao da biste ih mogli dodirnuti. One sve izgledaju kao da su 3D, to je stvarno impresivno - kaže Borić. Iako se kultna “Mona Lisa” nalazi u Louvreu, nije u postavu izložbe, pa Marija tu sliku nije vidjela ovaj put.

- ‘Mona Lisu’ sam vidjela već prije. Divna je ta slika, ali je teško doći do nje, morate imati jako puno strpljenja jer se mnogo ljudi nagura ispred slike - otkrila je i priznala kako joj “Mona Lisa” nije najdraža slika od Da Vincija.

Foto: Privatni album

- Najdraža mi je ‘Head of a Woman’, ta slika mi se uistinu dopada - kaže glumica. Inače, “Head of a Woman”, poznata i kao “La Scapigliata”, nedovršeni je portret mlade žene s raščupanom kosom.

Foto: Privatni album

Mariji se također dopada i slika koju je Da Vinci stvarao do svoje smrti, a to je sveta Ana. Riječ je o slici u tehnici ulja na dasci, koja datira oko 1510. Djelo prikazuje tri generacije Kristove obitelji: sv. Anu, njezinu kćer Mariju i malog Isusa. Ana drži Mariju u krilu, dva se lika gotovo stapaju jedan s drugim, Marija gotovo da hvata Dijete savijajući se prema desnoj strani, dok se on igra s janjetom, predznakom njegova budućeg odlaska prema Pasiji.

Foto: Privatni album

Kompozicija, bogata alegorijskim značenjima, uspješno je modelirana u piramidalnom obliku, kao na mnogim slavnim renesansnim oltarnim palama, s vrhom na glavi sv. Ane koja zauzima, dakle, glavni položaj. Ona blagonaklonim osmijehom gleda u Mariju i Isusa, s tipičnom fizionomijom Leonardova zrelog slikarstva. Njegova je uloga bila simboliziranje Crkve koja, sprečavajući majčinsku zabrinutost Marije, naglašava potrebu dobrovoljne Isusove žrtve. Svjetlost je difuzna i tonovi su stručno modulirani, s atmosferskim efektima koji vezuju monumentalne figure za prvi plan i s prostranim visokim horizontom u pozadini, okarakteriziranim planinskim pogledom koji iščezava u jako svijetlim tonovima po učinku atmosferske perspektive.

Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL

- Za njega ta slika još nije dovršena, radio ju je do posljednjeg dana života - poručila je Marija. Glumica nam je otkrila kako ulaznica za ovu izložbu stoji 17 eura, odnosno oko 125 kuna. Smatra da je to pristupačna cijena.

- Nije baš da se ta cijena ulaznice razlikuje od onih cijena u muzejima kod nas. Vi za tu ulaznicu možete proći cijeli Louvre - rekla je i dodala: “Bila sam u više muzeja, pa kad usporedim cijene, mogu reći da je iznos prihvatljiv. Uostalom, to je nešto što se isplati vidjeti, barem jednom u životu”. Bez obzira na veliki interes posjetitelja, Borić kaže da uopće nije bila velika gužva.

- Kad kupite ulaznicu, dobijete određeni termin na koji možete ući, stoga ni ne može biti gužva jer je ograničen kapacitet ljudi u svakom terminu. I bolje da je tako, jer u suprotnom bi bilo nemoguće doživjeti izložbu - poručila je. Ističe da je bila toliko uzbuđena dok je obilazila izložbu da nije ni uspjela fotografirati ekspo nate koje je vidjela.

- Iako je to dopušteno, svi ljudi fotografiraju, što me iznenadilo - rekla je i zaključila:

- Svima bih preporučila da otiđu na izložbu Leonarda da Vincija.

