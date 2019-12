Boris Đurđević nije autor Anezine pjesme za Doru 2020.

Jučer smo objavili kako je Boris Đurđević (46) napisao tekst za pjesmu 'Radoznala b.' Alene Nezirević Anezi (31) koja nije prošla na natječaju za Doru 2020., ali točna informacija je da je Đurđević napisao tekst samo za pjesmu 'Zidina' grupe Colonia i pjevačicu Ivanu Lovrić (27). Colonia će pjevati na Dori 29. veljače 2020. u Opatiji.

Inače, Đurđević je surađivao i napisao tri pjesme za pjevačicu Anezi, no ona je za ovo natjecanje uz pomoć autora glazbe Gordana Dizdarevića Grka napisala pjesmu 'Radoznala b.', ali nije prošla dalje.

Da se prijavila na Doru, Anezi je odmah po prijavi obavijestila svoje vjerne pratitelje na društvenim mrežama i na taj način im pokazala koliko joj to znači. Zahvalila se svima na podršci unatoč tome što nije prošla.

- Dragi moji, nisam prošla natječaj za Doru 2020. Moja pjesma se zvala 'Radoznala b.', još ću razmisliti da li ću ostavit taj naziv ili joj dati puni. Pjesma je jako brza s 'eurovizičnim' aranžmanom... To je to, za sada. Hvala svima na podršci - napisala je i svima koji su prošli zaželjela sreću.

Nakon završenog HRT-ova natječaja za izbor hrvatske pjesme i predstavnika za pjesmu Eurovizije Dora 2020., ocjenjivački sud Dore 2020. je nakon provedenog postupka žiriranja, izabrao 16 skladbi i 4 rezervne za natjecanje na Dori 2020.

Popis izvođača koji su prošli natječaj:

1. Marin Jurić Čivro - Naivno

2. Elis Lovrić - Jušto

3. Edi Abazi - Coming home

4. Mia Negovetić - When it Comes to You

5. Colonia - Zidina

6. Zdenka Kovačiček - Love, Love, Love

7. Lorenzo feat Dino Purić & Reper iz sobe – Vrati se iz Irske

8. Jure Brkljača - Hajde nazovi me!

9. Damir Kedžo - Divlji vjetre

10. Lorena Bućan - Drowning

11. Alen Vitasović & B. Matija Čerina - Da se ne zatare

12. Aklea Neon - Zovi ju mama

13. Indira - You Will Never Break My Heart

14. Nikola Marjanović - Let's forgive

15. Đana - One

16. Bojan Jambrošić - Više od riječi

+ rezervne skladbe:



1. Marcela Orosi - Let me Break Your Heart

2. Dino Petrić - Što si meni ti

3. Singrlice - Zavičaj

Goran Karan odustao je od nastupa na Dori te će umjesto njega nastupiti Elis Lovrić s pjesmom 'Jušto'. S HRT-a poručuju kako svim izabranim skladbama, njihovim autorima i izvođačima žele mnogo sreće na natjecanju za 'Doru 2020.' - izboru hrvatske pjesme i predstavnika na Pjesmi Eurovizije 2020.

Ispričavamo se Borisu Đurđeviću zbog nenamjerne pogreške.

