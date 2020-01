Boris Gregorić: Bojana se nije smjela niti približiti glamuru...

Djeci su oni oduvijek “samo” mama i tata, ali slavne često svojata i njihova publika. Klinci nisu ni svjesni da im je netko od roditelja, ili čak oboje, javna i poznata ličnost, odjednom su u čudu kako je sad mama ili tata na televizoru. No vrlo brzo većina postane svjesna roditeljske slave, oni često odrastaju u nekom “drugom” svijetu, svijetu poznatih i slavnih. I dok njihovi vršnjaci u filmovima, serijama ili na koncertima gledaju svoje idole, oni se s njima druže, kućni su prijatelji i taj “svijet” njima je nešto posve normalno. Mnogi kreću stopama roditelja, pa i oni postaju glumci ili muzičari, ponekad ih i nadmaše, no uvelike ih je odredilo djetinjstvo i okruženje u kakvom su odrastali. Dio roditelja pokušao je djecu zaštititi od tereta slave, da od malih nogu ne bi imali privid tog, najčešće, lažnoga glamura, da od najranije dobi ne pomisle da su oni “posebni” samo zato što je netko od roditelja čisto zbog prirode posla javna ličnost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nema vam se tu puno toga reći, Bojana je imala krasno i normalno djetinjstvo, nije tu bilo nikakvog glamura, priča nam Boris Gregorić.

Foto: Goran Jakus/Pixsell

Nekadašnji filmski producent je otac Bojane Gregorić Vejzović (47). Majka joj je velika glumica Božidarka Frajt (79), dobitnica Zlatne arene 1972. godine za najbolju žensku ulogu u filmu “Živa istina”. Bila je velika zvijezda, a tome svjedoči i veliki tekst u časopisu Nada, kad su Božidarka i Bojana izašle na naslovnici. No to je bila rijetkost.

- Razveli smo se, ali imali smo sjajan odnos i Bojana je živjela kod Bože. No mi nikad nismo od svojeg posla radili ‘kapelicu’. Boža je i skoro pa prestala glumiti kad je rodila Bojanu, puno je manje uloga prihvaćala, što je bila velika šteta jer je izvrsna glumica. Ja sam radio na tim filmskim setovima, ali nikad nisam Bojanu opterećivao time - kaže Gregorić i nastavlja:

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Pa to je posao kao i svaki drugi. Bojanu smo micali od glamura, to je kod nas ionako sve lažno. A djetetu možete poslati krivu poruku. Ako ga ‘gušite’ slavnima i slavom, mogu pomisliti da su posebni.

Kaže da je Bojana kao dijete voljela predstave, ali tad još nije pokazivala preveliki interes prema glumi, koja će joj nekoliko godina kasnije postati životni poziv.

- Sa sestričnom bi na ljetovanjima uvijek nešto izvodila, glumile su i plesale. Bila je zgodna i vižljasta, lijepo dijete. No tad nismo ni pomislili da će se baviti glumom, mislili smo da će to biti ples - kaže Boris.

Foto: privatna arhiva

I ta su spomenuta ljetovanja utjecala na Bojaninu osobnost. Rabac je bio mjesto gdje su provodili ljeta.

- Bilo nas je tamo u kući po tri-četiri obitelji, bilo je puno djece i svi su se morali ‘boriti’ za svoj status, bili su blizu svi po godištu. Nije bilo tad nikakvog isticanja, nije bilo nikakvih ‘posebnosti’, samo bezbrižno uživanje u ljetovanju i druženju - pisao je Gregorić.

Vrlo brzo je Bojanina strast postao balet. Kako kaže Gregorić, počela je već s pet godina i dugo je bio centar njezina života.

- Oduvijek je imala veliku želju za radom. A vjerujem kako ju je balet izgradio, to je bio pravi dril, bilo joj je strašno teško. Kao uostalom i svim balerinama, ne mislim samo na Bojanu. No taj je balet bio odskočna daska za glumu. Završila je i baletnu školu, gimnaziju, imala i nekoliko uloga u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu. Kasnije je ipak upisala Akademiju i posvetila se glumi - otriva Gregorić.

Foto: privatna arhiva

No činjenica je da su je i Boris i Božidarka zaštitili od slave i glamura, pogotovo onog negativnog utjecaja. Imao je Gregorić u tome iskustva, njegov otac dr. Pavle Gregorić bio je političar, liječnik i narodni heroj. No Boris to nikad nije posebno “osjetio”, odnosno ne u javnosti.

- Znao je kakva je politika i obitelj je držao po strani. Nisam upoznao Josipa Broza Tita ili druge istaknute ličnosti tog vremena - kaže Boris. Bojana je, kako je otac već opisao, oduvijek voljela raditi. Završila je VII. gimnaziju 1989., a godinu ranije diplomirala klavir i klasičnu baletnu školu na Ilirskom trgu. Prije nekoliko godina opisala je zašto nije mislila da će završiti u glumi.

Foto: privatna arhiva

- Nisam planirala krenuti maminim stopama. Puno draži mi je bio balet. Čak su me kao dijete i zgrozile neke situacije, primjerice kad je gomila ljudi nasrnula na mamu tražeći od nje autogram. Ili kad sam u filmu ‘Ljubica’ vidjela groznu scenu u kojoj je muž tuče, počela sam plakati iako je mama tijekom projekcije sjedila pored mene - ispričala je za Večernji list Bojana. Slava i svjetla pozornice nisu zanimali. Jedan od razloga bio je i stil života koji su imali Božidarka, Bojana i njezin stariji brat Tomislav.

- Živjeli smo skromno i sretno. Mama je bila velika zvijezda, ali je ponekad bila i godinama bez posla. Svoju mamu obožavam kao osobu i kao umjetnicu - otkrila je jednom prilikom Bojana.

Foto: privatna arhiva

Veliku reportažu o njima i njihovu obiteljskom životu objavila je Nada 1981. godine. Bili su oduševljeni malom Bojanom.

- Meni mama priča o svojim problemima. Nas dvije razgovaramo o tome i ja joj često pomognem savjetom da riješi problem - pričala je razigrano tad devetogodišnja Bojana, a majka Božidarka potvrdila da su joj savjeti dobri.

Foto: Privatna arhiva

Danas je u braku s glumcem Enesom Vejzovićem (42), s kojim ima dvoje djece. Oboje su poznati i javne ličnosti...

- Oni će biti što god žele, imat će našu podršku. Zasad ih ne zanima gluma ili balet - rekla je prošle godine. Djeca su joj oduvijek bila iznimno važna, ona je i jedna od UNICEF-ovih ambasadorica dobre volje.

- To je velika čast i veliko zadovoljstvo. Ljudima nas čine humana djela, a ako su ona namijenjena djeci, onda je njihova važnost još i veća - rekla je glumačka diva.

POGLEDAJTE VIDEO: