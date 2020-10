Boris iznenadio Doris u izazovu: Gdje se on u mraku naučio tako brzo zakopčavati? Nije mi drago

<p>Voditeljica i glumica <strong>Doris Pinčić </strong>(32) ušla je u reality show 'Superpar' skupa s glazbenikom <strong>Borisom Rogoznicom </strong>(31). Par se razišao do emitiranja showa, budući da se druga sezona snimala krajem prošle godine. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Doris i Boris u 'Superparu'</b></p><p>Kako piše RTL, Doris i Boris ušli su u show kako bi opustili finaliste jer su sada u finalnom ciklusu. </p><p>- Mi smo par kao i svaki drugi, sa svojim usponima i padovima. Ne mislim da smo superpar, ali se borimo - rekli su.</p><p>U predzadnjoj epizodi druge sezone žene će navoditi muškarce, koji će biti u mračnoj sobi. Pratit će ih preko kamera.</p><p>- Eh, da mi je i inače imati te kamere za njega - komentirala je Doris. </p><p>Kad se Boris odijevao u mraku, voditeljica emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' zaključila je kako se brzo zakopčava.</p><p>- Nije mi ovo drago. Gdje se on u mraku naučio ovako brzo zakopčavati - rekla je Doris. </p><p>Pohvalila ga je kako je inače dobro sluša.</p><p>- Ali kad ne sluša, on ne sluša 200 posto. Onda poništi prethodno slušanje - rekla je Doris, a Boris je dodao: 'To kad mi stvarno prekipi'. </p><p>U epizodi 'Superpara' koja se emitirala u srijedu Boris je rekao kako su u sedmoj godini braka i da je ona krizna, a Doris je odgovorila: 'A koja nama nije krizna'. </p>