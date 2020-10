Boris je napustio show, Dominik i Ana se udebljali: 'U šoku smo'

Pred kandidatima je novo vaganje na koje crveni dolaze puno opušteniji jer su dobili timski imunitet. Sanja im je obznanila da kod plavog tima nitko nije zaštićen i da bez obzira na rezultat može bilo tko ispasti

<p>Na vagu je prva išla <strong>Vijoleta</strong>, koja kaže da se popravila po pitanju prehrane, a otkrila je i da je muči to što dosta sporo gubi kilograme. Vaga joj je ovaj put pokazala 2,3 kg manje, a nakon nje na vaganje je išla <strong>Petra</strong>.</p><p>- Na treningu uvijek mislim da sam najlošija i to me najviše kopa. Trčim sporije nego ostali pa me moraju čekati. Ne volim kad sam u nečemu loša. Frustrira me jer imam osjećaj da Edo misli da ne dajem sve od sebe, a mene noge bole tu sekundu kad stanem na njih - komentirala je Petra, koja je izgubila 2,8 kg.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja Žuljević u 24 pitanja</strong></p><p><strong>Marica </strong>je na ovom vaganju izgubila 1,4 kg iako se nadala da će biti više od tri kilograma.</p><p>- Ne mogu vjerovati da ona ima tako loš rezultat jer je krenula jako dobro, ciklus iza nas je bio fantastičan i žao mi je što rezultati to nisu pokazali - zaključio je Edo.</p><p><strong>Matea Ilinčić</strong> je na vaganju imala 2,1 kg manje, što je bio jako dobar rezultat, koji ju je jako razveselio. <strong>Dominik</strong> se požalio da ima problem s niskim tlakom zbog kojeg teže odrađuje treninge, no on kaže da želi probijati vlastite granice. Ipak, kad je zakoračio na vagu, uslijedio je pravi šok - vaga je pokazala pola kilograma više nego na prošlom vaganju.</p><p>- Mislim da je blago reći da sam šokiran ovim rezultatom - kazao je Edo.</p><p>- Razočarana sam, danas je pokazao da nije timski igrač, da nije mislio na tim. Ili je kalkulirao jer sad ima imunitet pa će sad imati više, a sljedeći put će onda više izgubiti - komentirala je Petra. Vijoleta je prokomentirala i da je na jednom treningu otišao od svog crvenog tima i pridružio se plavima s kojima se dobrano zabavljao, a i da je jeo više nego prije.</p><p>- Ja priznajem da jedem više, pijem i puno vode. Nisam kalkulirao, nisam znao da ćemo imati imunitet - komentirao je Dominik.</p><p><strong>Matea Cakić </strong>komentirala je da misli da i dalje bježi od svih svojih emocija jer da nije dovoljno jaka za borbu. Otkrila je i da je u Vijoleti našla osobu koja ima energiju kao i njezina pokojna majka. Iako se silno trudila,<strong> Matei</strong> je vaga pokazala samo 1,3 kg manje, što joj nije bilo zadovoljavajuće. Posljednja iz crvenog tima na vagu je išla <strong>Mateja</strong>, rezultat je bio 3,1 kg manje nego na prošlom vaganju. Ukupno je crveni tim u ovom ciklusu izgubio 12,5 kg.</p><p>U plavom timu prvi je na vaganje išao <strong>Danijel Tomin</strong>, koji je iskreno priznao da se sam jako teško može pokrenuti i da mu treba netko tko će ga tjerati naprijed. Vaga mu je pokazala samo 0,4 kg manje. Poslije njega na mjerenje je išao <strong>Ante</strong>, kapetan plavog tima, koji je imao svega malo veći gubitak od Danijela. On je, naime, imao gubitak od 0,6 kg.</p><p><strong>Boris</strong> ima problema s nogama jer mu oteknu i jedva hoda pa samim time i trenerica <strong>Maja </strong>nije imala puno opcija za njegove treninge.</p><p>- Ne bojim se ispadanja. Ja sam sad trenutno nesposoban za ikakav trening, čak i za hodanje - kazao je Boris, kojem je vaga pokazala 0,6 kg. I Ljubinka ima problema sa zdravljem, ali se trudi odrađivati zamjenske treninge pa je tako propješačila 18 kilometara u jednom danu. Ljubinka je izgubila 1,1 kg, što je trenerica Maja ocijenila kao solidan rezultat.</p><p>Maja je Sanji na vaganju otkrila da nije previše natjecateljski tip i da je ne pogađa kada izgube izazove. U svom stilu je prihvatila i gubitak od 1,5 kg ,koji smatra sasvim prihvatljivim. <strong>Zdravka</strong> je, kao i obično, na vaganje došla sa širokim osmijehom, a nakon što je vaga pokazala 1,5 kg manje, bila je poprilično zadovoljna. Posljednja je na vaganje išla <strong>Ana</strong>, koja je zadovoljan ciklusom iza sebe jer je nakon dugo godina potrčala. Njoj je vaga pokazala da je dobila 0,6 kg!</p><p>- Šokirala sam se jer sam jela sve po PS-u i trenirala. Jest da je trening bio relaksirajući, ali sam i hodala. Ne znam u čemu je problem. Da sam jela, rekla bih da sam se prejedala, ali ovako ne znam u čemu je problem - kazala je Ana. Plavi tim ukupno je izgubio svega 5,1 kg, a nakon toga su morali glasati koga će izbaciti iz tima.</p><p>Ante je svoj glas dao Borisu zbog bolesti jer smatra da se treba posvetiti zdravlju. I Ljubinka je svoj glas dala Borisu iz istog razloga, baš kao i Maja, Ana, Danijel i Zdravka. Boris je svoj glas dao Danijelu, no to nije imalo nikakvog utjecaja te je Boris taj koji nakon četiri ciklusa napušta show. Ukupno je u 'Životu na vagi' od početnih 172,7 kg došao do 156,3 kg, što 16,4 kg manje.</p>