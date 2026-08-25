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POČETAK NEČEG NOVOG

Boris Mišević više nije reporter RTL-a. Evo što će sada raditi

Piše 24sata,
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Boris Mišević više nije reporter RTL-a. Evo što će sada raditi
Foto: Instagram
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Novinar RTL-a Boris Mišević objavio je na svojim društvenim mrežama da napušta informativnu emisiju RTL danas te započinje rad na autorskom projektu

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Novinar RTL-a Boris Mišević objavio je na svojim društvenim mrežama da napušta informativnu emisiju RTL danas te započinje rad na autorskom projektu na istoj televiziji.

- Kraj jedne priče i početak nečeg drugačijeg! Danas sam, na obostrano zadovoljstvo, započeo novo poglavlje na RTL-u – više me nećete gledati u ulozi reportera RTL-a Danas već kao autora projekta ‘S Borisom Miševićem‘ na terenu' - napisao je i dodao kako je riječ o 'dosad neviđenom digitalnom projektu koji će biti dostupan na svim internetskim platformama RTL-a.

- Publici ćemo pružiti sirovu, real zabavu, kinematografsku kvalitetu slike i sadržaj kakav još nisu vidjeli. Najiskrenije kažem sada / kao i uvijek / svaka čast ljudima na RTL-u koji su prepoznali snagu i posebnost ovog projekta. Ovo je za mene velika i stvar i ogromna odgovornost, kako prema kompaniji tako i prema svim budućim partnerima. Promovirat ćemo samo najsnažnije priče koje Hrvatsku čine boljom zemljom za život svih nas, napisao je Mišević i zaključio:

- Velike stvari nas čekaju.
 

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