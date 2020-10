Boris o životu s Doris: 'Dobivam poruke sa zadacima svaki dan i onda redom križam što riješim'

<p>Glumica i voditeljica <strong>Doris Pinčić</strong> (32) i glazbenik <strong>Boris Rogoznica</strong> (31) specijalni su par druge sezone emisije 'Superpar'. Sada su bivši supružnici, no tijekom snimanja showa još su bili u braku i pokazali su kako izgleda njihova svakodnevica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doris i Boris u 'Superparu'</strong></p><p>Nakon što je u prethodnoj emisiji Boris obavljao zadatak u kojem se po mraku trebao odjenuti i napraviti doručak u što kraćem roku, priznao je kako su inače u jutro oboje užurbani, a Doris mu je svaki dan preko WhatsAppa pisala što sve treba obaviti u kući tijekom dana. </p><p>- Dobijem zadatke kao da sam na poslu. Nije baš e-mail, ali dobijem preko WhatsAppa i onda samo križam preko dana kako ih rješavam - rekao je Boris. </p><p>- Napravi doručak, spakiraj stvari, napravi ručak, stavi sušiti robu, opeglaj suhu robu, dođi po ženu na posao - bili su Borisovi zadaci dok je bio u braku s voditeljicom. Tijekom odrađivanja zadatka Doris je pohvalila Borisa i rekla kako je inače uvijek sluša.</p><p>- Ali kad ne sluša, on ne sluša 200 posto. Onda poništi prethodno slušanje - rekla je Doris, a Boris je dodao: 'To kad mi stvarno prekipi'. </p><p>Kasnije je ispričala i što joj najviše smeta kada se posvađaju i što joj je najmrskije što joj može reći. </p><p>- Razgovarat ćemo sutra. Ubij me danas. Sutra kaže: 'Ni danas ne mogu' - kaže Doris.</p><p>Dok je Boris bio u mračnoj sobi, Doris ga je navigirala, no ostala je iznenađena koliko brzo je uspio odjenuti hlače.</p><p>- Eh, da mi je i inače imati te kamere za njega. Nije mi ovo drago. Gdje se on u mraku naučio ovako brzo zakopčavati - komentirala je Doris. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>