Boris Rogoznica gostovao je u emisiji koju vodi Doris Pinčić: 'Lijepo i toplo gostoprimstvo...'

Bivši suprug Doris Pinčić Guberović (34), Boris Rogoznica (36) gostovao je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska koju inače vodi i Doris.

Ovog jutra se bivši supružnici nisu sreli pred kamerama, jer je red za vođenje pao na Maju Ciglenečki i Davor Meštrovića. Boris je izveo autorsku pjesmu 'Da nam bude lipo' uz prateći vokal Mariju Matić i Antu Domazeta na klaviru.

- To je moja najnovija autorska pjesma s kojom ću se predstaviti na ovogodišnjem Splitskom festivalu. Volim biti autor svojih pjesama jer to je nešto što me izuzetno veseli jer osjećam se autentično kada izvodim i pjevam nešto što sam napišem. To su moje riječi i životna filozofija koju mislim. To je 100 posto autentično - kazao je Boris.

Rekao je kako drugim izvođačima ponudi svoju pjesmu ako se sam u njoj ne pronađe.

- Ja sam općenito zauzet sve vikende, sviram svaki tjedan, a ljeti je toga još više. Jako sam zadovoljan s popunjenošću, ovo ostalo pokušavam iskoristiti za putovanja, obitelj i odmor. Da mi bude lipo - zaključio je Boris Rogoznica.

Doris čeka dijete sa suprugom Davorom Guberovićem za kojeg se udala kod matičara u studenom prošle godine. To im je prvo zajedničko dijete, dok iz propalih brakova imaju po dvoje.

Doris je za taj dan odabrala bijelo odijelo te Zara štikle s cvjetnim motivom na prednjoj strani, a s obitelji i najbližim prijateljima kasnije su slavili u jednom zagrebačkom restoranu.