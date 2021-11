Demi Moore (58) svojedobno je pristajala na razne stvari kako bi ugodila tadašnjem suprugu Ashtonu Kutcheru (43), pa tako i na seks utroje. Taj podatak ovih dana pročitala je Borna Kotromanić (50) pa se prisjetila njihovog susreta i odmah su joj neke stvari bile jasnije.

- Kada sam s njima sjedila za stolom na proslavi Pesaha sa Khabala centrom u Miamiju 2007. godine, nisam jasno shvaćala Ashtonove signale. Zbunjivalo me s obzirom da je Demi sjedila pored njega, čak sam kasnije to prepričavala svojim sinovima pa smo se na to znali našaliti. Tek mi se sad razdanilo - komentirala je na svom Instagram profilu.

Demi je radila sve što je Ashton htio jer mu je željela dokazati da je zabavna osoba. Tražio je od nje da mokri po njemu, a zbog toga i danas ima traume, otkrila je.

- Želim zauvijek ostati zbunjena tim svijetom toliko drukčijim od mog - poručila je zgrožena Borna.

S njome su se složili mnogi.

- Poremećeni umovi. Što je sve radila radi njega... I bolje da se maknula - pisali su korisnici društvenih mreža.