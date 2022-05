Borna Šercar nastupom će 'okruniti' JazzHR festival

Spring edition Hrvatskog društva skladatelja održat će se od 4. do 6. svibnja ove godine u Tvornici Kulture. Festival će u samom finalu okruniti nastup Borna Šercar's Jazziana Croatica & Ansambl LADO.

Uoči nasutpa razgovarali smo s utemeljiteljem Jazziane, bubnjarom i skladateljem Bornom Šercarom, koji je sastav Jazziana Croatica osnovao 2009. godine u nastojanju očuvanja hrvatske glazbene baštine inspirirane etno utjecajem, stvaranja autentičnog zvuka i brenda hrvatskog podneblja te nametanja novih standarda u hrvatskom jazz izričaju. Šercar je u ovom sastavu dosad izdao pet albuma, a krunom svog stvaralaštva smatra najnoviji album Untamed (Croatia Records, 2022.) snimljen u suradnji s ansamblom LADO. Cilj spajanja ova dva sastava nije opetovano i puko obrađivanje postojeće tradicijske glazbe te nanošenja novih kolorita na i tako vrijedan etnos i melos Hrvatske, već stvaranje sasvim nove vrijednosti i glazbenog smjera, odnosno jedinstvene hibridne forme u kojoj bi se ispreplelo tradicionalno pjevanje Ladarica i otvorena jazzistička forma Jazziane. Tematika pjesama, čije tekstove i glazbu potpisuje Šercar, su hrvatske legende (neke od kojih su zaštićene i UNESCO-m), mitovi i priče, vile, vještice, divovi i mitska bića.

Borna, projekti Jazziane koje si zabilježio i na albumima, uvijek su različiti. Što te ovog puta spojilo s Ansamblom LADO i kako bi opisao vašu suradnju?

Istina, na svakom albumu trudio sam se nešto novo donijeti, a opet da sve ima poveznicu s prvotnom koncepcijom Jazziane koja je spoj tradicije ovih krajeva i jazz izričaja. Na prvom albumu Jazziane A Little Book of Notes nije bilo gosti već klasični jazz kvintet, ali s energijom i razigranošću koja je plijenila, a i bile su tu neke vrlo zanimljive i obrade od kojih bih izdvojio obradu Bersinih Sunčanih polja, no i autorske skladbe. Drugi album Nehaj ugošćuje istinske zvijezde u svom području djelovanja: Tamaru Obrovac, Ivanu Kuljerić na marimbi i Dijanu Grubišić na harfi. Na tom albumu sam ja osim bubnjeva odsvirao i razne udaraljke, flaše, felge, vibrafon itd...Treći album Jazziana Croatica Big Band snimljen je u suradnji s HGM Big Bandom, a također ima gosti koji su svjetske zvijezde, saksofonist Ernie Watts i naš poznati perkusionist Hrvoje Rupčić. Četvrti album Wagner Goes To Hollywood obrađuje poznata klasična djela velikana poput Wagnera, Brittena, Verdija, Berse, Cosetta, Zajca itd., s fenomenalnim vokalisticama Valentinom Fijačko i Anom Jembrek. Na petom albumu Rise after Fall išao sam više prema elektronskom zvuku i takva je cijela produkcija albuma. Ovaj album je potpuno moj autorski što se skladbi tiče. A šesti album UntAmeD s LADOM koji promoviramo 6.5. u Tvornici, također je moj autorski u potpunosti, gdje sam napisao i glazbu i tekst i aranžmane pa mogu slobodno reći da je to kruna moj dosadašnjeg rada s Jazzianom. Osim što je LADO jedan od najboljih svjetskih ansambala tog tipa, uspio sam asimilirati nihovo tradicijsko pjevanje i sviranje u jazzistički zvuk i dogodila se jako zanimljiva i homogena, prožeta i isprepletena glazba.

Sam si skladao sve kompozicije za album Untamed i pisao tekstove.

Kako su solisti iz LADO reagirali na originalne skladbe u tradicionalnom ruhu?

Pa moram priznati da su neke djevojke bile jako afirmativne i 'zagrijane' za projekt koji je krenuo sa skladbom „Klek's Witches“ 2019. godine, no neke su bile malo skeptične…Hahaha, no to se sve posložilo nakon koncerta ove jeseni na sceni Amadeo, gdje je publika ovacijama popratila svaku skladbu i koncert je bio iznimno uspješan, moram napomenuti da smo tada zapravo prvi put nastupili zajedno pred publikom s novim skladbama... Nakon toga više nitko nije imao dvojbe.

Možeš li nam otkriti djelić svog radnog procesa? Kako ti dolaze ideje za projekt? Ili je to jedna skladba, na početku, pa sve do zapisivanja nota?

Moram priznati da mi neke skladbe uistinu dođu samo tako pa onda poslije, kad 'gledam unatrag', uopće mi nije jasno otkud mi se to stvorilo u glavi niti se sjećam, hahaha. Šalim se, ali u principu neke skladbe 'izađu', a oko nekih se treba malo potruditi. Tako sam i tekstove pisao tj. birao koju ću priču ili legendu pridružiti glazbi ili ako mi se sviđala neka priča, pokušao sam pustiti flow da odredi glazbu za to. A suradnja s LADOM je jedan logičan slijed minulog rada s Jazzianom koji sam prije spomenuo, a i cjelokupnog mojeg nastojanja da doprinesem nečim novim i malo drugačijim, da tako kažem, svjetskoj „glazbenoj tržnici“.

Koncert na JazzHR festivalu bit će ujedno i promocija albuma. Što nas očekuje? Sastav će biti proširen…

Očekuje nas suptilna i transcedentna komunikacija između nas izvođača i publike, jer to je najviše što možemo svi dobiti, a i najveća nagrada i nama izvođačima. Interakcija emocija koja proizvodi energiju. Sastav će biti u principu sličan kao i na CD-u, no pridružit će nam se još dvije Ladarice tako da će biti osam djevojaka, instrumentalisti iz LADA; Mladen, Marko i Stjepan te Jazziana (Vojkan, Elvis, Borna, Hrvoje i ja).

Ovo nije tvoj prvi nastup na JazzHR-u. Sjećaš li se nekog nastupa koji ti je bio poseban iz nekog razloga?

Da, nije mi to prvi nastup na JazzHR-u, izdvojio bih nastup s Jazzianom kad su nam gostovale Josipa Lisac i Tamara Obrovac u maloj dvorani Lisinski, koncert nakon drugog CD-a Nehaj, nastup s Zagreb Jazz Portraitom, s Matija Dedić Triom i, naravno, s Big Bandom HRT-a. Zapravo, vidim da su mi svi nastupi dragi!

