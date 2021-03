Bilo je to početkom ožujka prošle godine. Na humanitarnoj akciji “Sir David Jason And Friends Exhibition” bila su i dva Hrvata, voditelj s Yammata Milan Peh i njegov prijatelj Sanjin Petrović.

POGLEDAJTE VIDEO: Boycie pozdravlja čitatelje 24sata

Kad je čuo da su došli iz Hrvatske, John Challis, odnosno Boycie, rekao im je da su 'ludi'. Popričao je s njima, a onda se i u govoru na pozornici zahvalio i dvojcu koji su do sela Sharnbrook potegnuli čak iz Hrvatske.

Prošlog tjedna pričali smo s Boycijem i rekli mu za dvojac. Objasnili su mu da su normalni dečki koji jako vole 'Mućke', a on se opet našalio i rekao kako mu se baš nisu činili normalni tada i lijepo ih je pozdravio.

- Sjajan lik, baš mi je drago da nas se sjetio. Baš sam pričao sa Sanjinom, da mi je rekao netko da će Boycie pričati o meni, proglasio bih ga ludim, baš kao i on nas - rekao nam je Peh.

Tamo je bio u majici na kojoj je bio Brzi, za kojeg je Boycie rekao da mu je omiljeni lik, jednostavno s drugog planeta.

- Pričao je s nekim čovjekom koji je na majici imao njegov lik. No kad me vidio, Boycie mu je rekao da je trebao imati takvu majicu, s Brzim, a ne njega - prisjetio se Peh.

Nada se da će se ostvariti najava Boycieja, koji je rekao da je razgovarao s Del Boyem da posjete Hrvatsku. Već je bio, ali nakratko u Dubrovniku kad je bio na kruzeru. Ako će situacija dopuštati, odnosno mjere, Challis kaže da bi mogli posjetiti Hrvatsku i Crnu Goru.

- To bi bilo sjajno, volio bih da ja njega mogu na domaćem terenu ugostiti. Bez obzira na to što je prošlo toliko godina od prestanka snimanja, ovdje se često ‘Mućke’ repriziraju i mislim da bi bila ludnica. Možda ne baš kao kad bi Beatlesi došli, ali isto kao kad Dinamo pobijedi Tottenham 3-0 - kaže Peh. No za njegov dolazak opet će trebati sreća, kao što je imao kad je dobio ulaznice za već spomenutu humanitarnu akciju prošle godine gdje su se družili s glumcima iz serije. Interes je bio ogroman, umjesto predviđene jednodnevne manifestacije, potrajala je dva dana s po dva susreta s obožavateljima. Bilo je više od tisuću ljudi...

Karte su puštene u prodaju u studenom 2019. godine. Teško je bilo doći do njih jer je server stalno padao, no poslije ponoći smo nekako uspjeli. Cijene su bile od oko 450 kuna pa sve do 3200. Ali bilo je više od sedam milijuna ‘hitova’, objasnio nam je Peh.

Selo Sharnbrook udaljeno je stotinjak kilometara od Londona te oko sat vremena vožnje od Del Boyeve kuće. Bili su izloženi razni predmeti iz serije.

- Mogla se čak kupiti replika zadnjih vrata ili prednja maska poznate žute trokolice, koja je i sama bila izložena, kao i originalna ‘Capri Ghia’ koju je Del Boy vozio u seriji... Bilo je tu i Delovih kostima iz ‘Mućki’ i drugih serija, nakita i drugih raznih predmeta korištenih u ‘Mućkama’ - dodao je Milan.

Mjesto na kojem su se fanovi s najskupljim kartama mogli slikati s Davidom Jasonom bilo je uređeno kao stan Trottera u Peckhamu, Prilaz Nelsona Mandele.

- Atmosfera je bila vesela i prijateljska, došli su ljudi s majicama iz ‘Mućki’, neki obučeni kao Del Boy, a neki su ponosno pokazivali tetovaže s likovima iz serije, jedan tip ih je imao preko cijelih leđa - rekao je Peh te nastavio:

- Na samom kraju Jason je 15-ak minuta na pozornici odgovarao na pitanja iz publike, rekavši da su mu ‘Mućke’ najdraža serija u kojoj je glumio prije svega zato što svaki put kad bi dobio scenarij za novu epizodu, on je bio pun zanimljivih i komičnih stvari koje su ga dobro nasmijavale, a kao glavni razlog za popularnost serije naveo je njezinog tvorca i scenarista, preminulog Johna Sullivana.

“Mućke” je zavolio od samog početka, kada su prikazivane u sklopu Programa plus i dosad ih je gledao... pa teško je reći, ali puno puta. Ima pet, šest knjiga o seriji, više majica i raznih drugih suvenira, a uz Del Boya najdraži su mu likovi Brzi, Boycie i deda... pa i Mickey Pearce, čije ime i prezime koristi u jednoj svojoj e-mail adresi.

- Najdraža scena mi je kad Del padne iza šanka i uvijek se iznova smijem, iako sam je pogledao možda i sto puta. Uglavnom, obožavam seriju kao nijednu drugu i ovo mi je bilo nevjerojatno iskustvo - rekao nam je Peh.