Božićni hit Mariah Carey oborio rekord: Na Spotifyu ga poslušali više od 23 milijuna puta...

Pjevačica Mariah Carey (54) svojom je pjesmom 'All I Want For Christmas Is You' ponovno oborila rekord. Pjesma je na Spotifyu imala najviše streamova u jednom danu, na Badnjak.

Ove godine je 'All I Want For Christmas Is You' streaman čak 23.701.697 puta, dok je prošle godine pjesma poslušana 21.273.357 puta, kada je također postavila rekord.

Foto: Instagram/Ella Dvornik/screenshot

Prema procjenama Billboarda, pjevačica je prošle godine zaradila 1.86 milijuna dolara od pjesme koja je prvi put izašla 1994. godine. Božićni hit se smatra najboljom pjesmom blagdanskog doba.