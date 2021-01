Iako zvuči pomalo nevjerojatno, 'Last Christmas' grupe Wham! u Velikoj Britaniji nikada nije bio broj 1 na glazbenoj ljestvici (UK singles chart). Čak ni 1984. godine kad je tek objavljen, tada je najslušaniji bio Band Aid božićni singl - 'Do They Know It's Christmas?'.

Ipak, 36 godina kasnije i to je 'prokletstvo' srušeno. Jedna od najpopularnijih božićnih pjesama poslušana je 9.2 milijuna puta prošlog tjedna prema službenim statistikama u Velikoj Britaniji te je time dospjela na prvo mjesto, ali i srušila zanimljiv rekord. Nijednom singlu nije uspjelo završiti prvi put na vrhu nakon toliko godina od objave.

Taj rekord dosada je držala pjesma '(Is This The Way To) Amarillo' pjevača Tonyja Christieja. Originalno iz 1972. godine, na broju 1 je završila 33 godine kasnije, 2005. godine.

Kumovala je ovom neočekivanom uspjehu zasigurno i obljetnica smrti Georgea Michaela, koja također pada točno na Božić. Ova nevjerojatna koincidencija pjesmu je umalo lansirala na vrh i 2017. godine, no i tada je zapelo 'samo' na drugom mjestu, iza Eda Sheerana i 'Perfect'.