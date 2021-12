Ni četvrta epizoda božićnog specijala 'Tri, dva, jedan - ho, ho, ho' nije prošla bez incidenta u timu Nesalomljivi. Naime, Božidar je odlučio štrajkati te je odbio kuhati s Ivanom i Lukrecijom.

- Ja večeras neću kuhati! To nije moj nivo. Ja kad kuham sam, onda napravim za deset, ali kad me drugi neće slušati, onda neka rade sami - rekao je Božidar pa ga je Tomislav Špiček, uz dopuštenje ostalih natjecatelja u timu, zamolio da napusti set.

Božidar je neko vrijeme stajao po strani i nije htio sudjelovati pa je Špiček pitao njegov tim mogu li bez njega, na što su oni rekli da mogu i da je odlazak Božin izbor na koji oni ne mogu utjecati. Zatim je pitao Božidara želi li uistinu napustiti show, a on je odgovorio da želi. Kada je odlazio, mahnuo je kandidatima, a kada se penjao uz stubište, Špiček mu je rekao da članovi tima i njemu mašu.

- Tko ih j*be - oštro mu je odbrusio Božidar.

Njegov je karakter ponovno podijelio gledatelje. Dok su ga neki molili da se vrati, drugi su slavili što je otišao.

- Božo, vrati se - napisala je tako jedna gledateljica.

- Božo, heroj a ne zločinac! - dodao je drugi.

- O ne, moj život više neće imati smisla njegovim odlaskom - šalili su se u komentarima na društvenim mrežama.

Neki su za njegov burni odlazak okrivili druge članove Nesalomljivih, Ivana i Lukreciju. Kažu da bi Božidar vjerojatno bio puno smireniji da je bio u nekom drugom timu.

- Božo jest naporan, katastrofa, ne podnosi kritike, ali što im je on kriv što oni svoja jela nisu napravili kako treba, njegova jela su čak dobila najbolje kritike - rekao je jedan.

- Božidar je takva osebujna ličnost; ali ipak nije u redu, ne znam na koji način su se birale ekipe, ali on je dobio dvoje najsmotanijih. Da je imao ikoga od ovih ostalih mislim da bi funkcioniralo i da ne bi ovako završilo. Mislim da Božidar nije kriv za njihovo kiksanje pri pravljenju jela nego su jednostavno takvi kakvi jesu - pisali su.

- Jedina stvar za koju je Božo bio u pravu jesu ovo dvoje sa kojima je spojen da se takmiči. Možda bi iz Boža nešto ljepše izašlo da se nije iznervirao kad je vidio s kim ima posla, da su ga spojili sa nekim ozbiljnijim ljudima. To dvoje ljudi djeluju kao blesavci koji su zalutali u šou - branili su kuhara.

Drugi su pak Božidara oštro osudili i misle kako za njegovo ponašanje ne postoji nikakvo dobro opravdanje.

- A baš je htio ukrast Božić. E nećeš - napisala je šaljivo gledateljica.

- Hvala Bogu... sramota ga može biti samo - dodala je još jedna.

- Božo je individua samo takva... Emisija je umjesto 'Tri, dva, jedan - Ho, Ho, Ho', skoro završila sa 'Tri, dva, jedan - OH, OH, OH'. Njemu doma samom najbolje!

- Takvog lika ni braća Grim ne mogu izmisliti kao što je Božek - pisali su.