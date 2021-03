Samo neka je dobro, za mene je najljepša uvijek i zauvijek, napisao je kralj sevdaha Božo Vrećo (37) u emotivnoj objavi koju je posvetio majci Mili (74) s kojom je iznimno blizak. Mila boluje od karcinoma te trenutačno ide na kemoterapije, a Božo joj je najveća podrška u svemu što prolazi.

Mili je bolest dijagnosticirana krajem prošle godine, a Božo je svakodnevno ohrabruje i dijeli privatne trenutke s njom, koji raznježe njegove pratitelje.

- Saznali smo nedavno da ima rak i sad se borimo, skupa i neustrašivo kao i dosad sa svime i znam da ćemo i tog 'zlikovca' pobijediti, naša ljubav će ga otjerati što dalje. Život takav kakav jest donosi i teške i radosne trenutke i dok je ljubavi, bit će još i života i radosti, hoću samo vjerovati u to, da će biti dobro i još dugo godina činiti me sretnim... Srno moja, nisi sama, uvijek sam tu, tvoje šareno lane (kako ti znaš reći zbog mojih tetovaža) tu je uz tebe da te zaštiti - rekao je Božo nakon dijagnoze.

Kralj sevdaha vjeruje u dobro i da će njegova majka pobijediti bolest.

- Rekao sam voljenom prijatelju da želim da majčica ozdravi od moje ljubavi, zato je trebam ljubiti i grliti danonoćno, u svemu pronalaziti igru i šalu u tom svijetu zbilje i bolesti i okrutnosti, slušati je što mi šapuće očima što plamte kao zvijezde i naslućuju one bolje trenutke. Zamišljam nas na Visu mom, na jesen poslije svih terapija. Vidim samo milujuće sunce i more, naše osmijehe, nju u plićaku kako me doziva i pokazuje mi kako je najbolja plivačica. Jedan dan njene sreće za mene je cijela vječnost - ispričao je nedavno Božo.

Početkom siječnja 2021. Božina majka je bila na operaciji, a glazbenik ne krije koliko je ponosan na nju.

- Samo da vam nešto kažem, moja božićna želja se ispunila, majčica danas izašla iz bolnice, hrabra moja srna, umiljava se na mom ramenu, poželjela me, pa mi stiska ruku da vidim da je snažna, a ja je ljubim niz hodnike i kroz sve te liftove i labirinte, poneka suza se otkotrlja, al' neka je, to duša sretna sija jer mi je živa i diše i šapuće i korača svojim hitrim svilenim korakom. Hvala svima vama dobri moji jer su i vaše molitve i dobre čiste misli utjecale na to da je moja srna u mom, voljenom zagrljaju danas. Sve je lakše kad je doma, u našem gnijezdu ljubavi! Bože hvala Ti - napisao je Vrećo uz emotivnu fotografiju s majkom poslije operacije.

Božo je prije šest godina majci posvetio emotivnu pjesmu 'Lejlija', za koju je sam napisao tekst. Za nju bi napravio sve, kaže, a najbitnije mu je da bude zdrava. Kod Bože nema pretvaranja. Jednom je napomenuo da je isti i na pozornici i izvan nje. Cijeli život slušao je sevdah, a njegova majka Mila to je njegovala. Slušala je radijske postaje i njegovala sevdah, a Božo je znao da je to glazba koja do njega duboko dopire.

Odgojila ga je, kaže, da nikada ne upire prstom ni u koga i da su ljudi koji to rade neodgojeni.

- Hvala mojoj majčici što mogu biti i frajer i žena kad to u svom životu poželim, bez da pitam ikoga za mišljenje i dopuštenje - kaže Božo.

Otac mu je preminuo kad je Boži bilo pet godina. U to je vrijeme počeo otkrivati samog sebe, nositi haljine, zbog čega je tri dana vladala tišina u kući kad je majka to shvatila.

- Ja sam te rodila takvoga kakav jesi. Nije te društvo oblikovalo niti neće. Nikad - rekla mu je tada majka. Pomagala mu je nekad šivati odjevne kombinacije.

Za majku kaže da je gnijezdo kojem se uvijek vraća, koje je ispunjeno ljubavlju i toplinom.

- Njoj sve dugujem. Divno je znati da je ona uvijek moj oslonac i da mi je u ranjivim trenucima govorila: ‘Hej, ti si na pravom putu, ja sam tu, samo ustraj, ustraj’ - rekao je Božo za 24sata.