Bosanskohercegovački pjevač Božo Vrećo (38) je na Instagramu objavio fotografiju s majkom Milom povodom proslave njenog 75. rođendana. Pjevač ju je iznenadio sa tortom i cvijećem, te je opisao njezinu reakciju.

- Jutros sam poranio u šest i krenuo je iznenaditi, da budem prvo što će ugledati kada se probudi. Zaplakala je od radosti i cijelo jutro samo se smiješi - napisao je glazbenik koji je zatim nastavio,

-Takvi trenuci su zlata vrijedni, neprocjenjivi, a ja sam tu da joj samo radost donosim, činim i volim najjače. Sretan 75. rođendan, nazdravlje i na dug vijek majčice, srno voljena. Volimo te i ne damo nikome - završio je pjevač svoju emotivnu poruku.

Vrećo je svoje pratitelje u potpunosti raznježio objavom, a rođendanske čestitkama u komentarima samo su se nizale.

'Sretan rođendan mamici, da ti je živa i zdrava bar još 75 godina', 'Sretan ročkas mami', 'Jao Božo predivno...'. ' Sretna i zdrava bila'... su bili samo od nekih komentara ispod objave.

Podsjećamo, Božinoj majci Mili je dijagnosticiran tumor 2020. godine.

- Saznali smo skoro da ima rak i sada se borimo, skupa i neustrašivo kao i do sada sa svime i znam da ćemo i tog 'zlikovca' pobijediti, naša ljubav će ga otjerati što dalje, život takav kakav jeste donosi i teške i radosne trenutke i dok je ljubavi bit će još i života i radosti, hoću da samo vjerujem u to, da će biti dobro i još dugo godina me činiti sretnim - tada je napisao Vrećo.