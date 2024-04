Bračni problemi? Šuška se o razvodu Justina Biebera i Hailey

Šuška se, šuška da se Justin Bieber (30) i Hailey (27) razvode, piše Page Six. No, unatoč glasinama izvor blizak slavnom paru otkrio kako su zapravo 'vrlo sretni' te da nije istina da su u problemima. Nedavno je manekenka na svojim društvenim mrežama podijelila snimku i time dala jasno do znanja da između njih je sve 'savršeno'.

- Nema razvoda, a ni trunke istine u tim glasinama - rekao je bliski izvor za strane medije. Dodao je kako je par sretan te da sasvim dobro funkcionira.

Nedavno je manekenka objavila snimku u kojoj je Justin u krevetu i mazi se s njihovim psom.

Inače, otkako su se Hailey i pjevač vjenčali, društvenim mrežama ne prestaju kružiti razne teorije zavjere o njihovom braku.

Čak je i njezin otac, glumac Stephen Baldwin dao naslutiti da njihov brak prolazi kroz teško razdoblje kada je na društvenim mrežama pozvao njihove pratitelje da mole za njih. Međutim, Hailey je odlučila svemu tome stati na kraj kada se oglasila na svom Instagram profilu.

- Samo za vašu informaciju, priče i stalni tračevi koje vidim na TikToku su 100 posto pogrešni. Napravljeni ni iz čega, dolaze iz zablude. Tako da znam da bi moglo biti zabavno unositi se u te priče, ali samo znajte da su uvijek lažne. Žao mi je što to kvarim - napisala ja na svom Instagram Storyju.

Podsjetimo, par je posljednji puta viđen na ovogodišnjem SuperBowlu, kada je Justin trebao nastupati uz Ushera tijekom poluvremena, no odbio je jer 'nije osjećao da treba nastupati'.