Brady nakon razvoda od Gisele opet ljubi? 'Rajek mu je velika podrška! Želi da osvoji titulu.'

Sedmerostruki prvak NFL-a Tom Brady (45) navodno ima novu djevojku. Američki mediji pišu kako je u vezi s Veronikom Rajek (26), koja je bila Miss Slovačke 2016. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Rajek je izuzetno velika podrška Bradyju i želi mu da ostane fokusiran na igru i da stvari krenu pravim putem. Bradyju želi da osvoji osmu titulu - rekao je Veronikin predstavnik za medije.

Foto: Instagram/

Manekenka i influencerica često se pojavljuje u njegovom dresu na utakmicama. Početkom ovog mjeseca podijelila je niz fotografija sa stadiona, u crvenom dresu s brojem 12 i prezimenom Brady.

Bivša Miss Slovačke kazala je prije nekoliko mjeseci da je savršena žena.

- Mislim da mi se ljudi žele nekako osvetiti zbog uspjeha, zato me vrijeđaju, ali ne vrijedi, sve na meni je potpuno prirodno - ispričala je Veronika uz objašnjenje da sebe smatra 'ženom idealne figure'.

Podsjetimo, Tom se krajem listopada razveo od manekenke Gisele Bündchen (42) nakon 13 godina braka. Ljubav je pukla nakon 'epskih svađa'. Manekenka je navodno htjela da se umirovi iz svijeta profesionalnog američkog nogometa, no on je to odbio zbog čega ga je odlučila napustiti.

Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Najčitaniji članci