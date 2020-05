Brak na prvu, preljub na drugu, stiže i beba: 'Nije mi svejedno'

Svi koji su pratili sociološki eksperiment "Brak na prvu" najvjerojatnije su ostali zatečeni kad je u finalu Zagrepčanka Gordana Marelli (38) rekla kako je u ljubavnoj vezi s Adamom Kromerom (33), a nekoliko epizoda prije te je ljubila Dejana Vukobratovića (39)... Njima je odnos naizgled bio idiličan. U početku se nisu svađali, ljubili su se, grlili, nisu skidali ruke jedno s drugoga na prvoj zajedničkoj večeri. A onda se dogodio preobrat - Gordana je ružnim imenima nazvala Dejana, uplakana šetala parkom u pet sati ujutro, govorila da se boji biti s njim nasamo, a naposljetku je i napustila eksperiment.

POGLEDAJTE VIDEO: Gafovi u showu 'Brak na prvu'

- Već nakon nekoliko dana braka pokazalo se da nas dvoje vodimo drugačiji tip života; Dejan teži hedonizmu, znači društvo, zabava i alkohol do jutra, a ja sam tip za prirodu i mirnija druženja s društvom. I da ne zaboravim, Dejanova dopisivanja s drugim ženama tijekom našeg braka, na aplikacijama za upoznavanje, samo su zaokružila cijelu priču - rekla je Gordana nakon što je "napucala" Dejana.

Utjehu od propalog braka je, čini se, tražila u ispijanju kava i treninzima s Adamom, koji su naposljetku rezultirali njihovom vezom. Dejan je naslutio da Goga ima nešto s njegovim kolegom iz showa, ali ona je tu uporno negirala.

- Siguran sam da su se Gordanine simpatije prema Adamu javile dok smo još bili skupa u stanu - rekao nam je nedavno Dejan. Ipak, u ovoj priči postoji i četvrta osoba - Nikolina Tutić (31). Nju su stručnjaci spojili s Adamom i, za razliku od prvog para, oni su ostali do kraja eksperimenta.

Nikolina se u početku suzdržavala od ljubavnog odnosa, ali se na kraju opustila i željela probati hoće li njoj i Adamu uspjeti. Kao grom iz vedra neba, Adam je pred svima, nakon nekoliko dana prisnog odnosa i druženja, rekao kako je Nikolina prekasno okrenula ploču i da među njima neće biti ništa. Svi osim njega bili su šokirani tom izjavom, a mnogi gledatelji pretpostavili su kako je to napravio jer je tad već provodio vrijeme s Gogom.

Adam kaže kako su se među njima iskrice pojavile tek nakon što je donio konačnu odluku da je s priča s Nikolinom završena, dok Goga kaže da su se simpatije javile neposredno prije nego će ona napustiti eksperiment. Kad god da im je ljubavni odnos počeo, njihovi partneri iz showa na tu odluku nisu ostali ravnodušni.

- Nije bilo svejedno jer sam se prepustio, bio iskren i bio ja u cijelom eksperimentu - rekao nam je Dejan, a Nikolina im je poželjela sreću u daljnjem životu.

Također, nakon finalne emisije RTL je objavio kako Gordana i Adam žive skupa i da im je dijete na putu. Doznali su uoči blagdana i Gogi se već nazire trudnički trbuščić.

- Prvo je bio blagi šok, ali brzo smo shvatili da je to ono što želimo - zaključio je Adam.

Nije samo fatalna četvorka zapela za oko gledateljima. Nadia Amić (29) i Luka Budak (29) prošli su svašta - svađali su se, mirili, ljubili, pokušali izvan showa i u rekordnom vremenu su prekinuli. U početku je sve bilo odlično, iskre su frcale na sve strane, a Luka je već u prvim danima show rekao kako se zaljubio u Nadiju. Ubrzo su "pali" i prvi poljupci, a uslijedile su i svađe.

Sve je eskaliralo na mirnoj šetnji Jarunom kad je Luka pokušavao od Nadije saznati zbog čega spava na kauču, a ne s njim u sobi.

- Luka, postoji jedan jedini problem. Želim da se ovo snimi i pokaže stručnjacima. Luka se zaljubio, a ja sam prejaka žena, u nekim stvarima ga ne je*** pet posto i on se ne može s time nositi. To je to, otkopčajte me - samouvjereno je rekla Nadia, a Luka nije mogao vjerovati što je čuo.

- Izjaviti onakve stvari je malo, rekao bih, djetinjasto. To bih ja ovim putem javno negirao. To apsolutno nije istina - rekao je Luka i "puknuo" se smijati, a Nadia je nastavila u svom tonu.

- Ne želim seks, nit' će biti seksa, ni ispred kamere ni iza kamere - rekla je.

Mnogi se gledatelji sjećaju pečenog pileta zbog kojega su se Nadia i Luka posvađali na večeri s njezinom prijateljicom i njegovim bratom. Luka se požalio kako zna ispeći, ali ne zna izrezati pile, na što je Nadia rekla da zna ona. Očekivao je da će ga ona rezati pred gostima, što se nije dogodilo već je forsirala Luku da on to napravi, iako je znala da ne zna.

- Nadiji zamjeram što nije narezala pile, sebi što nisam gledao tutorijale kako se reže pile - našalio se Budak. Ipak, unatoč svim trzavicama, njihova finalna odluka je bila da pokušaju izvan showa. Pet tjedana nakon toga, Luka i Nadia su došli na završno okupljanje, gdje su rekli da im ljubavna veza ipak nije uspjela.

- Naš se odnos razvio u jedno jako dobro prijateljstvo s obzirom na to da se ja osjećam dosta nezrelo pokraj žene poput nje. Zbog stila života koji vodimo i načina na koji živimo, ne bih joj mogao pružiti ono što bi ona u potpunosti htjela - rekao je Luka, koji kaže da je bolje da on i Nadia budu samo prijatelji. Takvu odluku donijeli su i Valentina Hržić (45) te Marinko Matejak (47). Tijekom eksperimenta imali su miran i skladan odnos.

Marinko se stalno nadao da će među njima biti nešto više od prijateljstva, ali Valentina je to uporno sputavala. Kaže kako među njima nije bilo ljubavnih iskrica.

- Marinku i meni je nedostajalo fizičke privlačnosti - objasnila je. Najprisniji trenutak koji su imali bio je kad su se penjali po stijenama. Marinko je iskoristio priliku i pomogao Valentini tako što ju je primio za stražnjicu da ne padne.

- Nisam je pipkao, samo sam htio pomoći ženi u nevolji. Pridržavao sam guzove da ne padne - iskren je bio Marinko, no Valentini se nije svidjela njegova šala.

- Da je nastavio pipkati, dobio bi mali šamar iza uha - rekla je tada.

Avanturu u showu im je otežavala i Marinkova kći Vinka, koja od početka nije odobravala ženu s kojom su eksperti spojili njenog oca. Na vjenčanju joj je pronalazila brojne mane, od izgleda do načina plesanja, a kasnije je otkrila zbog čega se tako ponašala.

- Cijeli je život samo tvoj i onda znaš da će doći netko drugi - rekla je uplakana Vinka u showu.

Atraktivna Valentina tijekom emitiranja pridobila je brojne pratitelje na društvenim mrežama, od kojih su mnogi hvalili njezin izgled.

- S linijom nisam imala nikad problema, to je stvar genetike. Trčim svaki dan i provodim dosta vremena u prirodi - rekla nam je Valentina. Jednom je izgledom privukla pažnju najstarijeg kandidata showa. Milan Tokić (64) se okrenuo za njom kad je išla na razgovor s ekspertima i u afektu je rekao "opa". Njegovoj supruzi Gordani Gašparić Vrbljanin (62) to se nikako nije svidjelo.

- Ti si, Milane, za mene opet pao jednu stepenicu niže. Ako želiš osvojiti mene, ne možeš preda mnom za drugu ženu reći 'opa'. Meni to ostaje u glavi i Milan će me sigurno čuti - rekla je tada vidno uznemirena Gordana. Najstariji par ovog eksperimenta jedini je, od prvotne "postave", nastavio s druženjima izvan showa.

Nadia i Luka su pokušali, ali nisu uspjeli, dok Gogi i Milanu zasad ide odlično.

- Nije se rodila neka ljubav ili strast, ali i vi ste rekli da to nije bit u našim godinama. Bit je ta prisnost, poštovanje... Tako smo i nastavili. I dalje se smijemo, zabavljamo, idemo nekuda, družimo se, čujemo se - opisala je Gordana njihov odnos nakon što su se ugasile kamere.

Učiteljica Lidija Stević (38) i Splićanin Alen Topić (43) bili su definitivno najturbulentniji par u eksperimentu. Lidija je već na vjenčanju bila skeptična pa je cijela zabava prošla bez ijednog poljupca. Ipak, tad je govorila da je pristojan i zgodan, dok je do kraja snimanja promijenila mišljenje pa mu govorila da je perverznjak, seksualni manijak i slične uvrede.

Već prvo jutro bračnog putovanja, Lidija i Alen su se posvađali. Preko noći su postali kao pas i mačka jer je Lidiji zasmetalo što Alen uopće ne sluša što mu ona govori, dok je on tvrdio kako njegova supruga previše priča.

- Stalno mi upada u rečenicu i ne dozvoljava da završim. Uopće ne sluša, ona vodi monolog. Ima li neki botun gdje se gasiš? Ti ne staješ, stani malo na balun - rekao je tada Splićanin, a Lidija već tada zaplakala zbog njihovih prepirki.

Kasnije su se stvari samo pogoršavale pa je jednom Lidija "puknula" pred kamerama i tvrdila kako je Alen drukčiji pred kamerama nego kad se one ugase.

- Ti si svaki dan druga osoba. Ne sviđaš mi se, licemjeran si i izigravaš majmuna pred kamerama - vikala je tada vidno uznemirena Lidija. Ni tada nije mogla suspregnuti suze. Ipak, gledateljima je njihov razgovor o erotskim sadržajima bio najinteresantniji.

Lidija je Alenu u zagrebačkom zoološkom vrtu rekla kako je poželjela ići u kino, a on joj je rekao kako nije bio u kinu od 1996.

- Pogledao bih... Nisam dugo gledao pornjave nekakve... Volio bih se vratiti u djetinjstvo kad sam sa šest godina pogledao moj prvi film. To je bio 'Šest Šveđanki s benzinske pumpe' i to je bila pornjava. Tako da bih se vrlo rado vratio u djetinjstvo i ponovno pogledao dobru pornjavu - rekao je tada Alen, ostavivši Lidiju u šoku.

- Imaš perverznu i ljigavu liniju koja mi se uopće ne sviđa - nije se dala Lidija, koja je smatrala kako je Alen od nje želio samo seks.

Par nije čekao dan finalne odluke pa su prije završetka napustili eksperiment. Ipak, kad su se sreli u posljednjoj epizodi, ponovno su se posvađali.

- Ti si meni izgovorio puno ružnih riječi, kao što je pornjava i sve to. To je meni jednaka uvreda. To je njegov problem, on uopće ne čuje. Pornjava nešto sasvim normalno, je li tako? Uopće ne shvaća zašto to meni smeta - govorila je Lidija, a intervenirali su i eksperti koji su im rekli neka sve ostave u prošlosti. Lidija je nakon showa rekla kako je Alen bio potpuno neiskren i da se s njim više ni ne čuje...