Kanye West (43) i Kim Kardashian (40) više ne razgovaraju, ali uspjeli su preko odvjetnika pronaći konsenzus oko skrbništva nad djecom. Preostaje im još podijeliti ogromnu imovinu, no oboje su pokazali želju riješiti to prijateljski i u interesu djece, saznaje E! News od izvora bliskog paru.

Slavni reper moći će vidjeti djecu kad god to poželi, no ne u njihovoj obiteljskoj kući iz koje je ranije iselio i zatvorio se u svoj golemi, luksuzni ranč u Wyomingu. Iako je Kanye službeno vlasnik te nekretnine, Kim i djeca ostat će u njoj živjeti.

Papire za razvod još nisu potpisali, no stvar je gotova i oboje će to učiniti čim dogovore sve detalje. Kanye je dugo vjerovao kako ima šanse da mu se Kim vrati, no u posljednje vrijeme i on je odustao od te ideje, tvrdi izvor.

Brakorazvodna parnica godina primiče se ovime kraju, a nakon burnog odnosa i nekolicine Kanyeovih bizarnih ispada, reper se vratio u Los Angeles, zatvorio u studio i posvetio poslu. Želi biti tu za svoje kćeri North (7) i Chicago (3) te sinove Sainta (5) i 1,5-godišnjeg Psalma, ali djeca će živjeti s Kim.