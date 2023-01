'Braku na prvu' pridružit će se i voditeljica marketinga Hedviga i softverski inženjer Zoran

Nova sezona showa 'Brak na prvu' se približava, a gledatelji su imali priliku upoznati nekoliko kandidata ove sezone. Uz njih ulazi i dvoje novih kandidata, Hedviga i Zoran.

Hedviga Tandara (31)

'Tražim zrelog partnera na kojeg se uvijek mogu osloniti'

Hedviga Tandara dolazi iz Zagreba i radi kao voditeljica marketinga u obiteljskoj tvrtki. Nakon završenog studija jedno je vrijeme živjela u Španjolskoj, a kratko i u Dubaiju, no zbog pandemije vratila se u Hrvatsku. Hedviga traži partnera na kojeg se može osloniti i daje laganu prednost zrelijim muškarcima koji trebaju biti skromni, ali ambiciozni te imati manire. Za sebe kaže da je također vrlo

ambiciozna, energična i otvorena žena koja voli biti u središtu pozornosti, ukratko, puna je iznenađenja. Ona je žena koja želi ugoditi svima oko sebe ostavljajući svoje želje, emocije i potrebe po strani i kad nekoga voli, ništa joj nije problem učiniti za tu osobu i očekuje da to netko ne iskorištava. U posljednje vrijeme odvažila se poraditi i na svojoj listi želja, shvativši da sve brzo prolazi

tako da je odlučila živjeti punim plućima putujući, isprobavajući razne adrenalinske sportove i iskorištavajući svaku priliku koja joj se pruži, a sve bi to bilo, naravno, ljepše udvoje…

Zoran Babović (39)

'Moja odabranica mora uvijek biti spremna za akciju'

Pravi ovisnik o adrenalinu - prvo je što bi prijatelji Zorana Babovića rekli o njemu. Softverski inženjer iz Novog Sada dodao bi i da je svjetski putnik koji voli otkrivati nepoznate krajeve, ljude i kulture, a kad nakratko ostane na jednom mjestu, posveti se motociklizmu i raznim ekstremnim sportovima. Zoran za sebe kaže je otvorena i društvena osoba uvijek spremna za akciju ili neplanirani izlazak. Ipak, postoji jedna mlada dama zbog koje će se 'primiriti' kad god je potrebno ili u trenutku promijeniti svoje planove, a to je njegova kćerkica iz prijašnjeg braka. Zoran želi da njegova buduća partnerica ima slične interese kao i on zato što smatra nakon što prođe zaljubljenost, stil života je ono što ljude drži zajedno. Također, volio bi da njegova odabranica bude nešto mlađa od njega jer je

mladog duha i živi vrlo aktivno, a ona će se zauzvrat u njegovu društvu uvijek osjećati poštovano i poželjno. Od svih osobina najviše cijeni ustrajnost i predanost, a nikako ne voli egoistične i dramatične osobe. Fizički izgled nije mu na prvome mjestu, a jedino nikako ne bi ne bi mogao biti u vezi s osobom koja bi radije odabrala izležavanje na kauču od aktivnosti na otvorenom.

