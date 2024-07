Bralić za 24sata o Oliveru: Ja sam mu odsvirao pjesmu, a on mi rekao: 'Neka ti to Coce pjeva'

Pjesma 'Škrinja ljubavi' je kod mene stajala 2-3 godine. Ja sam znao da bih je trebao pjevati s Oliverom i samo sam čekao moment kada je njemu pustiti. Jednom smo bili dobre volje u Konobi i rekao sam Oliveru - ajde ti pustim jednu pismu. On ju je poslušao i rekao - ma Tome, nek ti to Coce piva, Coce će ti to bolje. A ja njemu da tu ne vidim Cocu nego baš njega. Grinta more, vitar tira val – ti stihovi su mi bili za njega, rekao je ekskluzivno za 24sata Tomislav Bralić o suradnji s legendarnim Oliverom Dragojevićem.

