<p>Karlovčanin <strong>Branimir Toth</strong>, diplomirani politolog, svojom je spontanošću, smijehom i zezancijom u kvizovima 'Potjera' i 'Milijunaš' osvojio mnogobrojne gledatelje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Genijalci Milijunaša</strong></p><p>Uz vrlo dobro znanje koje je pokazao u emisiji, Tot je nasmijao i voditelja<strong> Tarika Filipovića </strong>(48), ostale natjecatelje i džokere u studiju, ali i mnogobrojne gledatelje pred malim ekranima. Nakon što je osvojio 64 tisuće kuna isteklo je vrijeme za ovotjednu emisiju pa će sljedeći puta pokušati osvojiti 'nedodirljivih' milijun kuna. </p><p>Ranija epizoda 'Potjere' s njim iz 2015. imala je čak milijunski broj pregleda na YouTubeu. Prvi put dogodilo se da je lovac izbacio sva četiri natjecatelja već na ploči.</p><p>'Nitko se ovdje nije zabavljao kao ja… Kad sam dolazio na kviz rekli su mi, učini emisiju najgledanijom, mislim da smo ju takvom i učinili svi', komentirao je Branimir na kraju emisije, na što je Tarik odgovorio – ‘vi ponajprije’. </p><p>- Brojka od milijun pregleda je odlična za hrvatske prilike i toga sam svjestan, posebno uzevši u obzir veličinu zemlje i govorno područje koje pokriva. Nije to mala stvar i čak s vremena na vrijeme odem do emisije da pogledam komentare, koji su također simpatični jer ih ima raznih. Na nekolicinu sam htio odgovoriti, ali poznavajući mene ako odgovorim na jedan morao bi na sve pa onda sam odustao zbog toga. Moram napomenuti da me i par godina nakon nastupa, u Karlovcu ljudi prepoznaju i pitaju za 'Potjeru' i uvijek rado popričam s njima ili se poslikam, a sada bi to moglo biti još i češće - rekao je Branimir svojedobno za <a href="https://www.srednja.hr/svastara/najluda-epizoda-potjere-presla-milijun-pogleda-youtubeu-glavni-akter-objasnjava-zasto-se-to-dogodilo/?fbclid=IwAR3Q91-Xd8afyqRKXdkGhx-Ue5DakKLkkxcmb67gKQLeMD6Xvi_bIowjzaY" target="_blank">Srednju.hr</a>. Dodao je kako voli putovati, družiti se s prijateljima, izlaziti i provoditi slobodno vrijeme u knjižnici proučavajući knjige ili na on-line kvizu. Uz svoje, legendarne nastupe na malim ekranima, Branimir rado sudjeluje i u pub kvizovima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p>