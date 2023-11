Brankica poručila Miji da mogu biti prijatelji, Ante otkrio Klari: 'Nešto neplanirano se dogodilo'

Novo jutro u Beogradu započelo je iskrenim razgovorom uz doručak. Ante je u 'Ljubav je na selu' Klari poručio kako mu

se sviđa i fizički i karakterno, no ipak dodao: 'Možemo biti prijatelji, ali...'

- Misliš? Mislim da nećeš bolju naći - Klara mu je odgovorila i priznala da joj to malo smeta.

Foto: RTL

- Time što on gura na prijateljstvo, mislim da postoje tri opcije – ili ima nekog, ili želi samo aferu ili vidi da mu je to sve previše - pojasnila je.

- Otkad smo se rastali nakon farme, nešto se u mom životu dogodilo neplanirano ili planirano, nemam blage. Jednostavno, ne želim povrijediti ni Klaru ni tu neku drugu osobu - kazao je Ante na izjavama.

- Na skali od jedan do deset, koliko si sretan što sam ja tu? - upitala ga je, a on odvratio 'pet'.

- On taj stres već ganja od sebe, mada sam mu ja lijep stres. Ja bih uvijek sebe dohvatila kao stres - Klara je poručila.

Na Braču sve po starom – Branko i dalje Smilju pokušava uvjeriti da je ona ljubav njegova života, a ona ne popušta.

- Smeta mi jedino kod nje što mi stalno govori da lažem, neću si to dozvoliti - kazao je.

Foto: RTL

Na Šolti Ivan i dalje osvaja Samantu, a ona ga sve više ignorira.

- On bi stalno htio biti spojen sa mnom kao da je dojenče - opisala je u svom stilu.

Foto: RTL

Irena i Rade u Osijeku i dalje su provodili zajedničko vrijeme, a farmer joj je poručio kako će ostati doživotni prijatelji te je doživljava kao sestru, a vrata njegovog doma uvijek su joj otvorena.

- Ne kaže on to meni, on to kaže svima - ipak je kazala Irena.



Jožef i Azra zabavljali su se na plaži, a Stjepan i Ranka posjetili su jamu Baredine.

Foto: RTL

Mijo i Brankica drže se za ruke, grle i ljube, no među njima su brojne razlike oko kojih nikako da se slože.

- Nemoj više govoriti preda mnom da je mlađe slađe - upozorila ga je Brankica, a on je priznao da se zbog svog slobodnog duha uvijek osjećao bolje u mlađem društvu.

'I kako da se ja sad zagrijem za tebe?' upitala ga je.

- Ne volim kad je netko umoran stalno, nezainteresiran, nervozan, hoću živahnu ženu - kazao je farmer da mu smeta što Brankica ne voli ni motore ni adrenalin, onako kako on voli.

Foto: RTL

Branku je dalje zanimalo što je za njega temelj dobre veze, a osudila je njegovu odličnost.

- Mi ćemo biti prijatelji, za vezi nisi. Ima energije, ima kemije, ali čim Branka okrene leđa... Gotovo je - poručila mu je.

Miroslav i Gabrijela stigli su na Šoltu, a zajedno su zaključili kako bi se idućih dana mogli još više zbližiti.

Klara i Ante nastavili su prema planu sa svojim beogradskim aktivnostima, a vozeći se čamcem na rijeci, ona se poželjela fotografirati pa je svojim zahtjevima zatrpala Antu, što je on ispočetka bez pogovora prihvatio, no ubrzo ga je počela nervirati.

Foto: RTL

- On ima dosta dobrih osobina, ali s njim nema nikakve dublje komunikacije... Nisam radila dovoljno selfieja, odlučila sam se vratiti u ovaj grad, sama ili s nekim ili s prijateljicama - zaključila je.

Foto: RTL

Ivan je htio iznenaditi Samantu vožnjom biciklima po Šolti, no njoj je taj njegov plan bio potpuno bezveze, a priznala mu je da ne zna voziti bicikl jer je to nikad nije zanimalo. Tijekom farmerove poduke, Samantu je ubola i osa, pa je Ivan odmah priskočio u pomoć.

- Užas ti je iznenađenje - poručila mu je.

Foto: RTL

Stjepan i Ranka krenuli su na plažu, a farmer joj je opet zamjerio prigovaranje. '

- Mene ništa ne privlači, u tome je stvar - poručio je.

Uz more su uživali i Gabrijela i Miroslav, a Jožef je na obali Azri priuštio masažu, no ona je bila prilično napeta.

Foto: RTL

- Previše je nježan, djetinjast, daj budi muško - poručila je, a zatim mu pokazala kako se masira.

Dan su završili zagrljeni, a Azra je priznala: 'Godi mi ta pažnja'.