Branko (67) pjevao narodnjake i nasmijao sve: 'Ovo što danas galame to mi nije glazba...'

Veseljak Branko Toman kroz život je bio na nekoliko strana – od konobara, preko fotografa, došao je do staklara, no glazba je uvijek bila dio njegovog života.

Foto: Nova TV

- Ja sam zvijezda tamo, svi me znaju u mom kraju. Imam 67 godina. Bio sam konobar, fotograf, sad sam staklar. Volim narodnu glazbu, a ovo što danas galame to mi nije glazba, recimo, Severina, dobrošao u klub, sjedi udobno se smjesti, što je to. Kad upalim auto, upalim i radio. Po noći bi pjevao i u krevetu - ispričao je prije svog izlaska na pozornicu 'Supertalenta'.

Foto: Nova Tv

Voli narodnu glazbu i posebno uživa pjevajući uz radio. Zapjevao je staru pjesmu 'U nedjelju udaješ se' te iznenadio Maju jer nikad nije čula tu pjesmu.

Veselim duhom i humorom zabavio je žiri, no pjevanjem nije briljirao te je žiri stisnuo tri crvena gumba.

- Nisam stisnuo 'X' slušao sam pažljivo riječi i jako su duboke i životne, pjevanje nije baš tako duboko, hvala Vam što ste došli i podijelili životnu radost - objasnio je Davor.