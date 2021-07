Voditelj Branko Uvodić (67) prvi put u 30 godina neće voditi Festival dalmatinskih klapa u Omišu. Umjesto njega na pozornici će biti Mirko Fodor (58) i Edita Lučić Jelić (49).

Branko ne krije koliko je razočaran ovom odlukom organizatora. Kaže kako ju nije očekivao.

- Mogli su me honorarno uzeti, pa ja sam zaštitni znak tog festivala. Ali s HRT-a me nisu niti nazvali da mi to kažu. Neka je njima na obraz i dušu! Žao mi je da se neću pojaviti tamo makar kao gost. A toliko sam toga učinio i dao za klape u Omišu. Nije to bio isključivo samo voditeljski posao već i puno popratnih stvari za koje gledatelji ne znaju. Sjetimo se samo preminulog Mikea Bongiorna, jednog od najpopularnijih televizijskih voditelja u Italiji koji je radio skoro sve do smrti. Baš kao i Walter Cronkite, voditelj večernjih vijesti na CBS-u. Ljudi koji su ustanovili televiziju i ostavili na njoj trag. Imam pravo misliti da nešto znam u ovom poslu koji radim dugi niz godina - rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

Naime, Uvodić je još 2019. godine otišao u mirovinu, a s HRT-om je tada dogovorio suradnju honorarnim ugovorom no, taj ugovor prekinuli su prošle godine.

S druge strane, zamjena voditelja Branka Uvodića, Mirko Fodor kaže kako ga raduje novi angažman.

- Nisam se nimalo dvoumio prihvatiti poziv i ne osjećam pritisak što ću biti tamo umjesto Branka. Svatko od nas ima svoj stil vođenja. Jedino što znam je da se neću pojaviti u poljičkoj nošnji ili nekom kaputiću, što je Uvodić znao prakticirati, jer to nije moj stil - rekao je Fodor koji će pozornicu dijeliti s Editom Lučić Jelić.