Slavni holivudski glumac i redatelj Mel Gibson (65) dolazi iz brojne obitelji, a jedan od glumčeve braće je i posvojeni Andrew Gibson (51), koji je u intervjuu za australske medije progovorio o svom odrastanju, odnosu s Melom i kasnijim problemima sa zakonom. Njihov zajednički otac Hutton svojedobno ga je odbacio zbog njegove homoseksualnosti.

- Za našeg oca ja sam bio 'tragičan' lik, a njemu kao konzervativnom kršćaninu moja seksualnost predstavljala je prevelik problem. Nije me mogao prihvatiti onakvim kakav jesam. Izopćio me iz obitelji, govorio je kako žali što me uopće posvojio i sramio se nazivati me sinom. Moju genetsku obitelj okarakterizirao je kao kriminalce. S druge strane, Mel nikada nije imao takve stavove, iako su ljudi svašta o njemu govorili - rekao je Andrew za News.com.au.

Melov brat Andrew svojedobno se također bavio glumom, no nikad nije uspio. Iz obiteljskog doma odselio se kad mu je bilo 16 godina zbog sukoba s ocem. Mel je u tom periodu već bio holivudska zvijezda.

- Jednostavno sam osjećao da se ondje ne uklapam i morao sam to učiniti. Povremeno se čujem s Melom, on mi je uvijek bio podrška, ali živi svoj život u Los Angelesu, a ja sam u Sydneyju. Živim skromno, ali ne očekujem nikakvu pomoć od njega - rekao je glumčev brat, kojeg nisu zaobišli problemi sa zakonom pa mu nakon vožnje pod utjecajem opijata trenutačno prijeti i zatvorska kazna.