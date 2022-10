Brazilac Pedro Soltz čeka drugo dijete sa suprugom Iris: 'Bebi se najviše veseli naša kćer Lara'

Pobjednik ovogodišnje sezone 'Plesa sa zvijezdama' Pedro Soltz (36) i njegova supruga manekenka Iris Cekuš (37) čekaju drugo dijete, a tu vijest s veseljem su potvrdili za Story. Malenoj bebi najviše se raduje njihova desetogodišnja kćer Lara.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Malena Lara dobila je od svojih roditelja i posebnu zadaću. Kada za to dođe vrijeme, ona će Pedri i Irisu otkriti spol djeteta odnosno hoće li dobiti brata ili sestru.

Sretnu vijest odmah su podijelili i na društvenim mrežama.

- Držali smo ovo u tajnosti - napisao je Pedro, a ispod fotografije odmah su pristizale čestitke.

Pedro i Iris u braku su šest godina i zajedno imaju kćer Laru. Par se zaljubio 2010., a vjenčali su se šest godina kasnije. Ime djeteta, kako kažu, još nisu odabrali, ali vesele se.

Foto: Instagram/Mia Negovetić/Marco Cuccurin

Iris je trenutno u Barceloni gdje snima novu kampanju, a u srpnju je proslavila i 37.rođendan.

Pedro je u predivnoj čestitci za njen rođendan objasnio zašto ju voli i što je to za njega prava ljubav.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Na fotografiji koju je postavio, poziraju zagrljeni, a zgodni Brazilac je napisao:

- Sretan rođendan Iris, znam da očekuješ poklon od mene...I naravno moram ispuniti to očekivanje, ako ne želim danas umrijeti. Zapravo već jesam prije nekoliko dana i evo još sam živ. Ono što sam htio reći danas jest da svatko može kupiti cvijeće, poklone, torbe i nakit.. U tome apsolutno nema ljubavi.

Foto: Instagram/Mia Negovetić/Marco Cuccurin

- Prava ljubav je u malim stvarima koje radim svaki dan da pokažem da mi je stalo. To je moj način na koji te želim usrećiti, odluke koje donosim svakodnevno i koje sam donosio do sad, bit ću uz tebe kad god me trebaš, gurat ću te prema naprijed i podržavati. Zajedno dijelimo sreću i hodamo ruku pod ruku kroz oluje prema našim ciljevima. Mislim da je to najbolje što mogu ponuditi danas, ali i svaki dan - zaključio je Soltz.

Foto: Privatni album

