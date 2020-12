Brazilka voli hrvatska jela: 'Zna se, najviše volim jesti sarme...'

<p>Snimanje, dvije atraktivne djevojke i vrećica u ruci s brazilskom zastavom. Prizor je to od prije nekoliko dana sa zagrebačke tržnice Dolac. A troje Brazilaca došlo je po namirnice jer snimaju serijale o kuhanju. </p><p>Predvodi ih <strong>Anny Alves</strong> (30), koja je u Hrvatskoj već skoro sedam godina. Imaju emisiju u kojoj su njih četvero Brazilaca: Anny, <strong>Talita, Cleide</strong> i<strong> Osmar.</strong></p><p>- Zove se ‘Stol za 4’. Snimamo neke stvari i stavljamo na blog, pa onda to gledaju naši i u Brazilu. Super nam je ovdje na Dolcu - objašnjava nam Anny.</p><p>Voli brazilske specijalitete, ali za neke joj je ovdje teško pronaći namirnice. No dovoljno je dugo ovdje da je isprobala puno jela, a zna se i koje joj je najdraže. Sarma.</p><p>- Nju baš volim, jako mi je fina ta kombinacija. A dobra mi je i punjena paprika. I izvrsno nam je vaše maslinovo ulje, vrhunsko je - objasnila nam je na solidnom hrvatskom.</p><p>A kakva je situacija, čini se da bi se još neko vrijeme mogla više baviti kuhinjom. Profesionalna je plesačica i vodila je tečajeve sambe. N, trenutačno je to neizvedivo. Imat će samo online radionice i tečajeve. I sama je prošla razne edukacije kako bi mogla prenositi znanje.</p><p>- Obožavam ples, ali obožavam se i družiti s ljudima. Sad mi to jako nedostaje. No situacija je sad takva da se drugačije nego online ne može. Nadam se samo da će sve skupa brzo proći - rekla je Anny.</p><p>Već nekoliko godina je redovito bila na glasovitom karnevalu u Riju. Okićena perjanicama od pravog paunova perja i različitih kristala, u kostimima od po pet tisuća šljokica...</p><p>- Otkazan je karneval sljedeće godine, jer čim završi jedan, odmah počnu pripreme za drugi. Zbog korone je to ove godine bilo nemoguće. U Brazilu je puno ljudi umrlo. Bila sam tamo prije tri mjeseca, inače idem dvaput godišnje. Sad se situacija malo smiruje, ide na bolje - rekla nam je simpatična Brazilka.</p><p>Rođena je u Salvadoru, gradu na sjeveroistočnoj obali Brazila. Proputovala je gotovo cijeli svijet, no kaže kako joj je ovdje najljepše.</p><p>- Ljudi su ovdje jako ljubazni, iako to pokazuju drugačije nego u Brazilu. Tamo se vole grliti i ljubiti umjesto rukovanja - dodala je Anny, koja se nada kako će uskoro moći normalno raditi...</p>