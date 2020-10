Brazilska manekenka nestala prošle godine, našli je kako luta

Eloisa je nekad krasila naslovnice magazina Elle i Grazia Glamour te bila zaštitno lice kampanje Dolce & Gabbane. Ovo joj nije bio prvi nestanak

<p>Brazilka<strong> Eloisa Pinto Fontes </strong>(26) nestala je prošle godine, a posljednji put viđena je u New Yorku. Sada su je pronašli kako dezorijentirano luta brazilskim slamom, javljaju <a href="https://www.unotv.com/internacional/eloisa-pinto-fontes-modelo-desaparecida-en-eu-y-hallada-en-brasil-un-ano-despues/" target="_blank">brazilski mediji</a>.</p><p>Eloisa je nekad krasila naslovnice magazina Elle i Grazia Glamour te bila zaštitno lice kampanje Dolce & Gabbane. Ovo joj nije bio prvi nestanak. Prošle godine nitko pet dana nije znao gdje je, no pronađena je tridesetak kilometara od Manhattana, a potom joj je karijera doživjela krah.</p><p>Brazilski mediji pišu kako ju je sada policija pronašla nakon dojave kako po faveli hoda nepoznata žena. Nosila je ruksak u kojem je imala dokumente i ugovore sa stranim modnim agencija i preporuke internacionalnih fotografa.</p><p>Trenutačno se nalazi u bolnici, a njezina obitelj obaviještena je kako su je pronašli.</p><p>Manekenka je od 2014. do 2016. bila u braku s rusko-rumunjskim manekenom <strong>Andreom Birleanuom</strong>, no on je bio na lošem glasu zbog nasilnog ponašanja. Par ima kćer (7), a skrbništvo nad njom je preuzeo Birleanu.</p>