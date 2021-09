Prije dva dana bila je godišnjica smrti tragično preminule princeze Diane Spencer. Lijepih uspomena s Lady Di prisjetio se i bivši srpski tenisač i suprug Lepe Brene (60) Boba Živojinović (57).

POGLEDAJTE VIDEO:

Fresh Press prenosi da su se Diana i Boba upoznali 1987. godine. Ona je tad još uvijek bila u braku s princom Charlesom a Boba s nevjenčanom suprugom Zoricom Nakić, s kojom ima sina Filipa. Iako je imala mjesto u VIP loži, Lady Di je Bobine teniske mečeve pratila s običnih tribina kako bi mu bila što bliže.

- Tjedan dana prije Wimbledona 1987. održao se humanitarni meč pod njezinim pokroviteljstvom. Bio sam jedan od sudionika, pored još nekoliko poznatih tenisača. Tada sam upoznao Lady Dianu. U prvom razgovoru pitala me da li sam ja taj tenisač koji ima najjači servis. Dobila je potvrdan odgovor. Iduće godine isto se održavao ekshibicijski meč, pa je ona opet došla. I ponovno me pitala je li moj servis i dalje dobar. Tada smo počeli da se družimo i viđamo. Bili smo bliski – priča Živojinović, kojemu je njezina prisutnost bila velika čast.

- Velika je stvar kada na utakmicu dođe da te bodri netko poput nje. Jer se nije dešavalo da netko iz kraljevske obitelji navija za tebe s tribina - dodaje bivši tenisač.

- Navijala je za mene. Bilo mi je izuzetno drago što me podržava jedna takva žena. Voljela je način na koji sam igrao i ponašao se na terenu i sve što ide uz to. Diana je bila predivna osoba s kojom sam mogao razgovarati o običnim stvarima. Njezina veličina bila je u toj normalnoj komunikaciji. Iznenadio sam se koliko je prirodna žena. Počašćen sam što sam je poznavao. Naši dugi razgovori svodili su se priče o svakodnevnim stvarima i našoj djeci. Filip je godište njenog mlađeg sina Harryja, pa su nam to uglavnom bile teme za razgovor – prisjetio se Boba.