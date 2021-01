Anđela Ignjatović (Breskvica) i Mihajlo Veruović (Voyage), par je koji je privukao pozornost javnosti 2019. godine prvom zajedničkom pjesmom 'Vrati me'. Ovih dana pune medijske stupce jer su nedavno stavili točku na svoju vezi, a nagađa se kako je razlog ponašanje mlade pjevačice, prenosi srpski Blic.

Kako saznaju srpski mediji od izvora bliskih pjevačima, navodno im u ljubavi ne cvjetaju ruže pa je Breskvica pronašla utjehu u zagrljaju drugog mladog pjevača koji je u usponu, a nove generacije ga obožavaju. Poznaju se od 2017., a kako otkriva izvor za srpske medije, jedan je od onih koji su negativno komentirali Voyageovo pjevanje.

S Breskvicom se našao nekoliko puta, a ona mu se požalila na svoju vezu.

- Rekla mu je kako Voyage pokušava upravljati njezinim životom. Rekla je kako im se veza odavno raspada i kako to već dugo nije odnos koji ona želi. Tajno su se sastajali, dok je Voyageu govorila kako je kod kuće. Sve je funkcioniralo bez problema do trenutka kada je Breskvicu otkrila lokacija na aplikaciji koju je on pratio - ispričao je izvor za srpske medije pa dodao:

- Tada je Voyage shvatio kako ga danima laže i nastala je drama. Obrisali su zajedničke fotografije i prekinuli. Govori kako Breskvica ne tuguje za bivšim dečkom, već je uporna u namjeri da osvoji srce još jednog mladog pjevača.

Podsjetimo, na društvenim mrežama krenule su tužne poruke tinejdžera nakon što se proširila vijest da su Breskvica i Voyage pred kraj 2020. prekinuli. No tada su stigle optimistične vijesti kako su se pomirili. Izvor blizak pjevačima ipak govori drugačije.