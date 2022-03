Brian Rašić, službeni fotograf Stonesa: 'Mick je pravi gazda, ostali se samo zabavljaju...'

U travnju 1962. godine u Londonu je stvoren bend The Rolling Stones. Dugokosi rokeri sablaznili su dio puka, a zbog stila života imali velikih problema i s policijom. Baš zbog tog “odnosa” s nekim opojnim i zabranjenim sredstvima, sredinom sedamdesetih i osamdesetih ni nekima u bendu nisu davali previše izgleda da napune 60. Još su tu, uskoro kreću i na slavljeničku turneju...

Brian Rašić fotografirao je The Rolling Stonese od sedamdesetih godina, prvi koncert bio mu je 1973. u Švicarskoj, a bio je i na zagrebačkom 1976. u Domu sportova...

- Uh, davno je to bilo, više ni ne znam gdje su te fotografije. Sjećam se kako nisam imao svoj aparat, posudio sam od prijatelja - javio nam se iz Beograda Rašić.

Inače živi u Londonu, a osim brojnih snimanja Jaggera, Richardsa i društva kao "običan" fotoreporter, 2006. došao mu je poseban poziv. Da bude i službeni fotograf Stonesa.

- Nikad neću zaboraviti taj 18. veljače 2006. godine. To je bio moj prvi plaćeni posao za bend i odmah 'vatreno krštenje'. Bio je to koncert u Rio de Janeiru, na Copacabani, na kojem je bilo dva milijuna ljudi. I još su me pustili na pozornicu, a to je čudesno, s Rolling Stonesima nisi često na pozornici. Naravno, samo kratko, obično te puste na samo jednu pjesmu - priča nam Rašić.

Snimao ih je do londonskog koncerta 2019. godine. To je, kaže, prava mašinerija, sve je isplanirano u detalje.

- Nisam je s njima cijelo vrijeme na turneji, to najčešće bude samo prvi koncert, pa onda oni koriste te fotografije. Mene samo naruče, primjerice, u Oslo. Na aerodrom po mene pošalju auto, odvedu me u hotel, tamo se onda dogovaramo kakve fotografije žele, odnosno koliko fotografija treba biti svakog u bendu, pa koliko zajedničkih.... Ništa oni ne prepuštaju slučaju.

Nakon koncerta cijelu noć radi na fotografijama, bend je često već i otišao, privatnim avionom. Nije se Rašić s Jaggerom, Richardsom, Wattsom i Woodom previše družio, no opet dovoljno da osjeti kakvi su. A kako kaže, iskustva su mu isključivo pozitivna.

- Oni su normali i opušteni ljudi, iza sebe imaju cijeli tim ljudi da bi to tako bilo. Jedino je s Mickom Jaggerom drugačije, on je pravi šef, gazda. On stalno pazi da bi sve normalno funkcioniralo, brine o svemu. Pa samo s njim nemam zajedničku fotografiju jer je on uvijek bio u nekom poslu, u nekakvoj žurbi - rekao je Rašić pa nastavio:

- On gotovo o svemu odlučuje, a ostali se zabavljaju. Tako je kad sam ih ja fotografirao, svi su pozirali dok Mick nije krenuo, samo je bez riječi kad mu je bilo dosta otišao, a ostali iz benda su ga samo pogledali i otišli za njim.

Najviše se, pak, zbližio s Keithom Richardsom. Kaže da je već dugo krivi dojam o njemu, odnosno njegovom načinu životu.

- Ma barem zadnjih 30 godina živi normalno, ima divnu ženu i obitelj. Možda tu i tamo popije koju čašicu, kao i ostali ljudi, ali ništa pretjerano. Pa ne bi više bio živ da je nastavio onim tempom iz 'najjačih' dana. Inače je sjajan lik, ne možeš ga ne voljeti. Kako ja volim reći, on je najnormalnija nenormalna osoba na svijetu. On ima i neki svoj engleski rječnik, koji je super, fenomenalan. Ne da izmišlja riječi, on ih samo koristi mao drugačije od drugih. Kad nešto govori samo staneš i gledaš - objasnio je Rašić i dodao kako ga je Keith zvao i na promociju svoje knjige.

- Da, i napravio sam fotografiju koja je njemu bila fenomenalna, drži ju na zidu svog ureda. To je, zapravo, slika njegovih ruku dok se potpisuje na prvu stranu svoje biografije. A Keith stvarno ima specifične ruke, pogotovo onako nakićene prstenima. Valjda mu se zbog toga toliko dopada, to je njegov portret, ali nije glava.

Rašić priča kako je Watts iznimno ljubazan i u nekom svom "filmu", a Wood je pristupačan i simpatičan. Jagger, priča Rašić, ima i neke svoje rituale.

- Prije koncerta on obavezno trči, ali i inače on puno vježba jer mora biti u formi. Jednom prilikom mi je u nekom hotelu došla sobarica i 'potužila' se kako je Mick nakon koncerta dva sata bio u kadi s hladnom vodom. Ima on tako neke svoje rituale, on i pije jako puno vode - dodao je Rašić.

Žao mu je Charlieja Wattsa, iako cijeni i njegovu zamjenu, Stevea Jordana, za kojeg kaže da je fenomenalan. Zasad ga nisu zvali da ih ponovno fotografira, a, dalo bi se zaključiti, nada se da ni neće.

- Pa u redu mi je njihova muzika, ali mislim da se ne bi više trebali baš fotografirati, ipak su malo stari. Keith nosi kapu, neki dan je ima neku roza vunenu kapu, opada mu kosa, na turneji će onda valjda neke šešire nositi. Ronnieju je kosa otpala zbog raka, iako mi je supruga rekla da ga je vidjela nedavno u Londonu i kaže da je izgledao dobro, odnosno da mu je kosa opet narasla - govori nam Rašić pa nastavlja:

- Jedino mi nije jasno što Mick radi s kosom, on je uvijek isti što se toga tiče. Ne znam koja je tajna njegove kose, ali on problema s time nema. Ali ukupno, kažem, mislim da nema smisla još ih fotografirati.

Gledao ih je puno puta, još nije odlučio hoće li i na ovoj turneji otići na neki koncert.

- Možda svratim do Beča, tamo su 15. srpnja. Ima vremena, još ću vidjeti kako ću - završio je Rašić.

A susrete s članovima The Rolling Stonesa imali su i naši fotografi Jadran Lazić i Stephan Lupino.

Lazić je gitaristu, legendarnog Ronnie Wooda fotografirao krajem osamdesetih u Miamiju. Lazić je tad, priča nam, bio na drugom zadatku, fotkao je Petulu Clark, koja je imala glavnu ulogu u jednoj predstavi. Nedaleko je i Wood imao event, izložbu svojih slika. Naime rocker u slobodno vrijeme voli uzeti kist u ruke i slikati, posebice članove benda.

- Preko prijatelja sam došao do Wooda. Odličan je tip, simpatičan. Slikao sam ga na kauču dok su iznad na zidu bile izvješene njegove slike. Poslije sam ga slikao i sa ženom i djecom na plaži, ima puno djece - smije se Lazić.

Iako na glasu kao divlji roker, Lazić kaže da je Wood 'sasvim normalan tip'.

- Nikakvih prohtjeva nije imao kad sam ga fotografirao. Sve je slušao što sam mu govorio. Sjedni tu, sjedni ovamo, stavi ruke ovako, nogu onako. Vrlo je jednostavan. Neke su zvijezde zahtjevne, ali ako dođeš do njih preko nekoga i ako su oni voljni za fotografiranje sve ide poprilično glatko - zaključio je Lazić.

Stephan Lupino pak tulumario je s Mickom Jaggerom krajem osamdesetih u New Yorku. Lupino je u njujorškom klubu imao promociju svoje knjige 'World' kad se na eventu pojavio Mick Jagger.

- Dofurao ga je Jimmy Rip, koji je s njim prije svirao i moj dugogodišnji prijatelj. Mick je tad volio partyjati, a Jimmy ga je vodio po njujorškim klubovima. Mick je prelistao moju knjigu i pitao kako ja to fotkam gole žene u javnosti. To ga je baš zainteresiralo. Pitao me kako mi to polazi od ruke. Onda mi je rekao: 'Idemo van'. Naime bili smo u VIP loži kluba, pa smo se spustili na podij. Ja sam kao napravio par slika, malo smo se zezali, a on je bio oduševljen mojim fotkama - priča nam Lupino.

A što mu je rekao kako uspijeva izvući seksepil iz žena, odnosno da se oslobode gole pred fotoaparatom i to na javnom mjestu.

- Rekao sam mu 'ili imaš to, ili nemaš'. Mick se nasmijao. Ma Mick je faca. Pravi rocker. Vjerojatno najbolji frontmen rock'n'roll benda. Bio sam jednom na koncertu Stonesa. Dofurao me moj prijatelj Jimmy Rip. Bili smo u nekoj vrsti backstagea. Sjećam se da je bilo jako glasno, svi su nešto vikali. Kaos je bio - kaže nam Lupino.

Zajedničku fotografiju iz 'turneje' po njujorškom klubu nema, kaže 'tko je onda mislio o tome, bitna je bila zabava i provod'. Na predstojeću europsku turneju Stonesa isto tako ipak neće ići. Kaže da je takav 'raskalašeni' život iza njega. Sad ga najviše zanima humanitarni rad, odnosno fotke humanitarnog karaktera, iako smatra da će biti genijalno na koncertima.

- Tko može nek ide. Neće zažaliti - zaključio je Lupino.