Bridget Fonda skinula je čak 45 kilograma, evo kako izgleda

Bridget Fonda (62) pokazala je vitkiju figuru tijekom rijetkog izlaska u javnost, desetljećima nakon što je napustila glumu. Slavna glumica izgubila je više od 45 kilograma, piše PageSix.

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Snimljena je u Los Angelesu u ležernoj odjevnoj kombinaciji dok je s prijateljicom obavljala svakodnevne obaveze. Fondin posljednji projekt bio je film 'The Snow Queen', a u javnosti se rijetko pojavljivala otkako je prije 25 godina napustila Hollywood kako bi se posvetila odgoju sina Olivera.

Prije tri godine, paparazzi su ju snimili potpuno neprepoznatljivu zbog viška kilograma i neuglednog izgleda. Prije mjesec dana, pokazala je novu figuru tijekom ručka u Los Angelesu, a sada su ju paparazzi ponovno snimili u opuštenom izdanju.

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Iako se glumica povukla iz javnosti, njen privatni život svejedno je bio u centru medijske pažnje zbog supruga Dannyja Elfmana (73) koji je više puta optuživan za seksualno uznemiravanje. Jedna skladateljica tvrdila je 2017. da ju je Elfmano više puta seksualno uznemiravao. Iako je sve optužbe negirao, Elfman je pristao na nagodbu od 830.000 dolara. Šest godina kasnije, druga ga je žena optužila da se u više navrata skidao pred njom i dirao se dok je ona spavala pokraj njega, između 1997. i 2002. godine.

- Optužbe za nedolično ponašanje protiv gospodina Elfmana neutemeljene su i apsurdne, rekao je tada njegov glasnogovornik. Fonda je tijekom svega ostala uz supruga, a iste je godine potvrdila da se ne namjerava vratiti glumi jer joj je, kako je rekla, 'predobro biti obična građanka'. Elfman i Fonda vjenčali su se 2003. godine.