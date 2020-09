Brigitte Bardot bila seks-simbol, udavala se četiri puta, a sada je već 28 godina s političarem...

<p><strong>Brigitte Bardot</strong> bila je seks simbol 50-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća, a danas slavi 86. rođendan. Rodila sam u bogatoj pariškoj obitelji i živjela je u raskoši od malena. Majka ju je kao djevojčicu upisala na balet, a poslije i na manekenstvo. Već 1949. godine pojavila se na naslovnici magazina 'El'. </p><p>Sa 16 godina upoznala je svog prvog supruga, scenarista <strong>Rogera Vadima</strong>. On je htio da se Brigitte pojavi u filmu na kojem je tada radio, ali do toga nije došlo. Međutim, par se ludo zaljubio i viđali su se u tajnosti. Njezini roditelji tome su se protivili. Bardot je pala u depresiju jer se nije mogla udati za Rogera sve dok ne postane punoljetna. </p><p>Brak s njim bio joj je ulaz u svijet filma. Krasila je brojne naslovnice, stalno se pojavljivala na televiziji, bila je ikona u svijetu mode. Njihov brak potrajao je od 1952. do 1957. </p><p>Dvije godine nakon upoznala je drugog supruga, glumca <strong>Jacquesa</strong> <strong>Charrierea </strong>(83), no ni ta ljubav nije potrajala. Razveli su se već 1962. S njim je dobila sina <strong>Nicolasa </strong>(60), za kojeg je rekla da je bio planiran.</p><p>Treći suprug bio joj je fotograf <strong>Gunter Sachs</strong>. Njihova ljubav trajala je tri godine, a onda se Brigitte malo smirila. Od Guntera se razvela 1969., a idući put udala se tek 1992. za političara <strong>Bernarda D'Ormalea</strong> (79), s kojim je i sada u braku.</p><p>Iako se četiri puta udavala, Brigitte je imala više od sto ljubavnika, među kojima je bilo i žena. Zbog svog izgleda mnogi su za njom uzdisali pa je dosegla veliku popularnost. No život joj, unatoč slavi, nije bio idiličan. Imala je mnogo teških trenutaka pa je nekoliko puta bila na rubu da si oduzme život. </p>