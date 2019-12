Britance zabrinuo izgled princa Filipa: Tko ga je pustio takvog?

Suprug kraljice Elizabete II. (93), princ Filip (98), Božić će ipak provesti sa svojim najdražima. Na Badnjak je izašao iz bolnice u kojoj je bio četiri noći, a navodno je ondje boravio zbog prehlade. Iz kraljevskog dvora brzo su obavijestili sve one koji ih prate da je princ bolestan.

- Princ Filip danas je prebačen iz Norfolka u bolnicu 'Kralj Edvarda VII.' zbog problema sa zdravljem. Tamo će biti na promatranju. Poslušao je savjet doktora i poduzeo ovu mjeru iz predostrožnosti - poručili su.

Iako liječnici već neko vrijeme nadgledaju njegovo zdravlje, zbog ove prehlade svi su se zabrinuli, pogotovo zato što je i prije imao problema. Međutim, fanovi nisu presretni što je princ pušten doma. Iako im je drago što će Božić provesti u krugu obitelji, zbog fotografija koje su nastale kad je izlazio iz bolnice, na kojima ne izgleda baš najbolje, smatraju da je ipak trebao ostati pod nadzorom doktora.

- Ma tko ga je pustio van iz bolnice ovakvog? - bio je samo jedan od komentara pratitelja kraljevske obitelji.

Podsjetimo, zbog toga što se često umarao i bio bolestan, vojvoda se povukao s kraljevskih dužnosti prije dvije godine.

S kraljicom Elizabetom II. u braku je 72 godine i imaju četvero djece. Kraljica je danas bila na misi sa svojim sinom Charlesom i unukom Williamom te njegovom suprugom Kate te njihovom djecom Georgeom i Charlotte.

Pozdravljali su sve okupljene, zaželjeli im sve najbolje za blagdane, a najmlađi su dobili i poklone. Njima je ovo bio prvi put da su išli u crkvu za Božić.

Do sada nisu išli jer su njihovi roditelji smatrali da su još mali s obzirom na to da se na putu do crkve naprave kolone ljudi, pa su to htjeli izbjeći dok ne narastu.

