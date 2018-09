Britanci oduševljeni Frljićem: 'Jedan je od najboljih redatelja'

Urednici cijenjenog britanskog časopisa su hrvatskog redatelja Olivera Frljića uvrstili na listu pet ključnih europskih redatelja. Uz Susanne Kennedy iz Njemačke, Julien Gosselin iz Francuske, Yael Ronen iz Autrije i Caroline Guiela Nguyen, Frljić je za The Guardian jedan od najboljih europskih redatelja.

- Frljić je jedan od najkontroverznijih kazališnih redatelja na kontinentu, i jedan od najpotrebnijih - piše Guardian.

Posebno su fasciniran Frljićevom bespoštednom kritikom radikalnog nacionalizma i lakoćom kojom satirizira politiku država bivše Jugoslavije i ratno profiterstvo.

- Frljić šokira i izaziva prijezir. On nepristojnost gura do ekstrema, bez sumnje, ali ovo nije vrijeme za pristojnost. Njegovo kazalište, kako je jedan kritičar rekao, nije ništa više i ništa manje od traženja pravog umjetničkog alata kako bi se zaustavio pad u nacionalni pakao - piše The Guardian.