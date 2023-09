Britanska TV zvijezda obnovila bračne zavjete na Lošinju: Htjeli smo učiniti nešto posebno!

Kako ekskluzivno prenosi prestižni britanski Hello! Magazine, britanska glumica i komičarka Nina Wadia, poznata po ulogama u BBC jevim serijama 'EastEnders', 'Still Open All Hours' i skeču 'Goodness Gracious Me' obnovila je bračne zavjete sa suprugom Raiomondom Mirzom na idiličnom hrvatskom otoku Lošinju.

Nina Wadia i Raiomond Mirza u braku su 25 godina i imaju dvoje djece – kći Tiju (19) i sina Aidana (16) koji su im se pridružili na romantičnoj ceremoniji.

- Ovo je bila stvarno velika godina za nas na mnogo načina, pa smo pomislili učinimo nešto posebno - rekla je Nina za HELLO!

Foto: PROMO

Otkrili su kako je Nina i njena obitelj bila smještena u lošinjskom luksuznom Hotelu Bellevue s pet zvjezdica, koji je proglašen najboljim svjetskim spa hotelom.

Foto: PROMO

Inače, hotel Bellevue dio je lošinjskog brenda luksuznih hotela Lošinj Hotel & Villas koji su čest izbor brojnih domaćih i stranih celebova, pa je nedavno u njihovim hotelima ljetovao i Stjepan Hauser, kao i američke i sportske zvijezde te bivši NBA prvaci Matt Barnes i Stephen Jackson.

- Dan je bio u znaku slavlja naše djece. Kad je bila mlađa, Tia je rekla najsmješniju stvar koja je potaknula sve ovo. Dok je gledala naše fotografije s vjenčanja, rekla mi je: Mama, kako to da nisam stigla na dan vjenčanja? Htjela sam biti tamo! - rekla je Wadia za HELLO!.

Za fotografije mladenaca bio je zadužen hrvatski foto dvojac, koji se na Instagramu krije iza imena lucedivinawedding i koji je i podijelio fotografije sretnog para.



Nakon što su se prije 25 godina vjenčali u Raiomondovoj rodnoj Kanadi, ovaj put odlučili su se za Hrvatsku, koja postaje omiljena celebrity destinacija.

Obitelj je jutro provela spremajući se za veliki dan – Aidan je bio s ocem, Tia s majkom, koja je nosila ukrašenu haljinu Karen Millen s rukavima u stilu kimona, dopunjenu naušnicama iz Pinar Ozevlata.

Na svom vjenčanju prije 25 godina Nina je nosila bijelo-zlatni sari u skladu sa svojim indijskim podrijetlom, a ovaj put odlučila se za haljinu britanske dizajnerice.

Popularna glumica i njen suprug, inače producent i skladatelj, zavjete su razmijenili u malenoj kapelici u sklopu Hotela Bellevue. Mladenku je do oltara dopratila kćer Tia.

Foto: PROMO

Nakon ceremonije, slavlje se nastavilo duboko u noć, kada se, nakon čarobnog zalaska sunca u tirkiznoj uvali Čikat na Lošinju, obitelj prepustila vrhunskim delicijama u Michelinovom zvjezdicom nagrađenom restoranu Alfred Keller u susjednom Boutique Hotelu Alhambra, također djelu brenda Lošinj Hotels & Villas.

Restoran Alfred Keller osim jela s potpisom Michelinovog zvjezdanog sjaja nudi i 660 pomno izabranih etiketa u vrhunskom vinskom asortimanu, koji obuhvaća najbolje i najpoznatije vinarije diljem svijeta, raritetne etikete i najbolje berbe.

- Raimond i ja smo razgovarali i pili vino cijelu noć, bilo je jednostavno divno - istaknula je Nina za HELLO! nakon vjenčanja.