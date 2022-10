Britanska voditeljica je otkrila da uživa u poliamoriji: 'Nikada se nisam osjećala slobodnije...'

Britanska televizijska voditeljica Carol Vorderman (61) javno je priznala da više nije monogamna te sada uživa u 'slobodnijem' životu.

Vorderman, koja je 26 godina bila suvoditeljica popularne britanske emisije 'Countdown', otkrila je da ne vjeruje u ideju 'onog pravog' partnera već da joj je draže imati ih nekoliko. To je oblik prakticiranja intimnih odnosa koji se još naziva poliamorija.

- Naše su nam majke govorile da se trebamo vjenčati kad smo imali 18, 19 ili 20 godina, tako da smo odrasli s tom konvencijom da bismo trebali imati jednog partnera za cijeli život. Moje gledište nije baš takvo - rekla je u emisiji 'This Morning Show' i dodala da prakticira poliamoriju proteklih desetak godina.

- Zanemarila sam traženje jedne osobe i imam nekoliko njih koje smatram 'posebnim prijateljima' - rekla je Vorderman. Objasnila je da se njeni partneri ne poznaju međusobno, ali da svaki zna za onog drugog.

- To je vrlo iskren odnos. Jedan od njih traje mnogo više godina od mog braka. Da, traje više od 10 godina. Drugi traje sedam. On je astronaut. Nazvao me sa svemirske postaje. Oni ne traže ljubav, oni traže društvo, prijateljstvo, to se može pretvoriti u ljubav. Godine su zaista nevažne - objasnila je voditeljica.

Znaš, zapravo se ne želim ponovno udati. Ne želim stvarno ponovno živjeti s muškarcem. Moram stalno paziti na njega. Ali ovo je vrijeme da razbijem ovaj besmisleni tabu, što je osoba koja bi trebala tražiti samo jednu drugu osobu koja zadovoljava sve u svom životu. To je pakao."

Za kraj je ponudila savjet za gledatelje koji razmišljaju o vlastitom ljubavnom životu.

- Idite s nekim od koga vam srce pjeva. Čak i ako je to samo povremeni vikend. Učinite to za sebe - poručila je za kraj.

Britanka iza sebe ima dva braka, od kojih je u jednom dobila i dvoje djece. Nakon posljednjeg razvoda Vorderman je izjavila da se ne želi ponovno udati i živjeti s muškarcem o kojem stalno treba brinuti.

