Britanska voditeljica o borbi s rakom: 'Želim znati kada je kraj da se mogu oprostiti s djecom'

Voditeljici BBC-jevih podcasta Deborah James (40) liječnici su u prosincu 2016. godine dijagnosticirali rak debelog crijeva u četvrtom stadiju. S obzirom da liječenje raka u tako visokom stadiju više nije moguće, ona se trenutno nalazi kod kuće na hospicijskoj skrbi. Vrijeme koje je preostalo provodi s obitelji, prenosi Daily Mail.

U novom intervjuu za strane medije Deborah je otkrila kako se boji zaspati u slučaju da joj je to posljednji put.

- Ne osjećam se kao da sam na samrti. Ne planiram umrijeti uskoro, ali to je tako nepredvidivo. Bojim se zaspati i to je jedan od najvećih razloga zašto sam tako umorna. Bojim se ići spavati - rekla je.

Naime, voditeljica ima dvoje djece, sina Huga (14) i Eloise (12). Trenutno se nalazi u kući svojih roditelja jer želi tamo umrijeti, a ne pred obitelji. Djecu, kako kaže, viđa samo na one 'dobre dane', a borba s zloćudnom bolešću ju jako umara.

- Mislim da je moja obitelj iscrpljena, svi su nevjerojatni, sve više i više brinu o meni i njeguju me. Ali ne želim da me moja djeca vide uznemirenu. Želim da me vide kada imam dobre dane - priznala je.

Osjećajna majka želi da djeci ostane u 'lijepom sjećanju', a ne da ju pamte po ovom teškom razdoblju.

- Ne želim da preuzmu teret brige za mene, masiranja mojih nogu jer ja ne mogu hodati. To bi mi slomilo srce - ispričala je.

Liječnici su voditeljici još 2016. godine rekli kako neće živjeti više od pet godina no, ona im je dokazala suprotno. Zdravstvene djelatnike koji joj pomažu često ispituje kada je kraj.

- Želim znati kada dođe vrijeme da se mogu oprostiti od svoje djece - rekla je.

